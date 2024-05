Caos en Presidente Perón y Circunvalación: hay kilómetros de filas de camiones

Una protesta de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) complica el tránsito en la zona de Presidente Perón y Circunvalación, arriba y abajo del puente. La circulación vial está congestionada y lo estará hasta las 15 aproximadamente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, estuvo presente en el inicio de la protesta y precisó que había unos 30 camiones del Sindicato de Recolectores de Residuos que lidera Marcelo “Pipi” Andrada.

Andrada, en declaraciones radiales, expresó: “A dónde nos quiere llevar con esta reforma laboral el Gobierno nacional, estamos en contra de todo esto. Me parece que no corresponde el tema indemnizatorio a lo que están trayendo ellos a colación. Eso nosotros no lo creemos”.

“Nos volcamos a la historia, esto pasó en la época de Menem en los 90, que un montón de trabajadores se quedaron en la calle, empezaron a nacer las agencias de trabajo y ahí es donde empezaron la explotación de los trabajadores. Entonces decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Volvemos de vuelta a lo que era antes? ¿A una receta de lo que salió todo mal? Me parece que estamos equivocados”, cerró.

Ambas manos están congestionadas. El principal foco de conflicto está en Presidente Perón, debajo del puente y a la altura de Provincias Unidas. Sin embargo, el transito está muy lento en Circunvalación también. Hay filas de kilómetros de camiones varados en la zona.

Manifestantes confirmaron que están interrumpiendo y desviando el tránsito pesado y dejando pasar a los vehículos de menor porte.