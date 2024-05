¿A qué jubilados alcanza el bono de 70.000 pesos de junio?

El Gobierno Nacional confirmó un bono de 70.000 pesos para los jubilados con las pensiones mínimas a partir de junio, elevando la jubilación mínima a casi 277.000 pesos. Este incremento incluye el aumento del 8,8% correspondiente a mayo, basado en el índice de precios al consumidor y la fórmula de movilidad.

Fernando Viera, abogado especialista en Derecho Previsional, explicó a Cadena 3 que este bono es proporcional y se otorgará a aquellos jubilados cuyo haber sea superior a 206.000 pesos pero inferior a 276.994 pesos. "Todos los que ganen menos de 276.931 pesos van a recibir un bono para alcanzar esa cifra", afirmó.

El experto también señaló que estos bonos están destinados únicamente a los jubilados del régimen general y no aplican para docentes universitarios o jubilados de Luz y Fuerza entre otros regímenes especiales.

Viera indicó que aunque el valor del bono se ha mantenido constante en los últimos meses, su poder adquisitivo se ha erosionado debido a la inflación: "Estos bonos se han estado dando únicamente, con lo cual evidentemente esta ayuda se va licuando por inflación."

A pesar de esto, Viera destacó que la nueva fórmula previsional ha resultado en un aumento acumulado del 53,91% durante el segundo trimestre (abril-junio), comparado con el incremento del 41,48% proporcionado por la fórmula anterior: "Entonces ahí ya tenemos que hay 12 puntos de diferencia a favor de tomar la fórmula nueva, de considerar la inflación".

Finalmente, el experto advirtió que este bono no se ha ajustado por inflación y que aquellos jubilados con regímenes especiales que ganen menos de 276.000 pesos no recibirán el bono. "Puede ocurrir que haya jubilados que cobren 250.000 pesos, que no están dentro del régimen general, y no cobren el bono", concluyó Viera.

Estos 70.000 pesos son para los jubilados que cobran la mínima, y aquellos que tienen la PUAM, (Pensión Única de Adulto Mayor), del régimen general, jubilado de la mínima del régimen general.

Informe de Guillermo López