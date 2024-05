Córdoba abrió una consulta para cambiar los planes de estudio en las escuelas

El Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Educación, anunció la apertura de una consulta pública para definir posibles cambios en los diseños curriculares.

En diálogo con Cadena 3 el titular de la cartera, Horacio Ferreyra, dijo que la medida surge tras la necesidad de revisar y actualizar las propuestas formativas que datan del 2011-2012, especialmente a raíz del impacto que ha tenido la pandemia en el sector educativo.

De la consulta puede participar no sólo docentes y estudiantes, sino también familias, profesionales de diferentes áreas, ONG, empresas, etc. "Hemos habilitado esta posibilidad. La intención que tenemos es ampliar la participación para no escuchar a los profesionales sólo de la educación, sino también poder abrir al sector empresario, al sector de las ONG, a las familias, a los estudiantes", explicó.

Además, el ministro señaló que ya se han recibido más de 400 participaciones con sugerencias sobre qué aspectos se deberían revisar e incorporar o modificar en las propuestas educativas.

En este sentido destacó la iniciativa de escuchar las demandas varias en torno a los aprendizajes relacionados con inteligencia artificial o temas vinculados con finanzas solicitados por jóvenes. "Estamos trabajando en un modelo para poder emprender las mejores soluciones", afirmó.

La revisión de la currícula escolar no implica borrar y empezar desde cero, sino ver qué se modifica e incorpora o qué se tiene que suprimir. "Creo que hay que dar todo lo que se intente para revertir el fracaso escolar que tenemos en Argentina", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Cómo participar?

La consulta se titula “Diálogo educativo: construyendo la educación en Córdoba” y busca recoger las voces de todos los actores sociales y de la comunidad educativa.

Para participar, se deberá completar un formulario. En caso de que responda una institución, se le requerirá que se identifique la misma y si la participación es individual o personal, el formulario pedirá, del mismo modo, algunos datos personales.

Consultar formulario para la consulta aquí

Entrevista de Miguel Clariá