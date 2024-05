Cuatro niños intoxicados por monóxido de carbono en una casa en Córdoba

Una familia de Córdoba sufrió una grave intoxicación por monóxido de carbono luego de encender un brasero para combatir el frío en su humilde vivienda ubicada en barrio Parque República. Tras el episodio, cuatro niños fueron trasladados al Hospital Eva Perón.

Jorgelina es una vecina que asistió a la familia durante el incidente y describió en diálogo con Cadena 3 cómo ocurrió todo. "Sentí los gritos de la mamá y del papá pidiendo auxilio. Cuando me metí a la casa, la nenita no reaccionaba, estaba muy pálida y se hacían los ojitos para atrás. Le di respiración boca a boca hasta que volvió en sí".

Y añadió: "Cuando se despertó, yo le hablaba a la bebé y la nena me hablaba. Me dijo la mamá que no se la dejara morir, que no sabía qué le pasaba a la nena. Se habían intoxicado con el carbón que habían prendido por el frío que estaba hacia anoche y se fueron al hospital. Llamamos a la Policía, que nunca apareció".

Los niños afectados son dos gemelos de seis años, un bebé de un año y una niña de ocho años quien estuvo prácticamente desvanecida según contó Jorgelina a Cadena 3.

Dos de los pequeños continúan con asistencia de oxígeno, pero están fuera de peligro.

Informe de Lucía González.