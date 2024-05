Hospital de Niños: le robaron la rueda de auxilio a un médico de guardia

En un nuevo episodio de inseguridad contra los trabajadores de la salud pública en Córdoba, un médico del Hospital de Niños sufrió el robo de dos ruedas de su auto mientras se encontraba de guardia.

Según denunció el trabajador, es la segunda vez que le ocurre un episodio de este tipo. "Trabajo hace 10 años en el hospital, siempre dejo el auto en el mismo lugar de siempre y me robaron dos veces", dijo el damnificado, Antonio Pedro.

Todo habría sucedido entre las 22 y la medianoche, cuando a Antonio lo llamaron para advertirle que había un auto que estaba solamente con dos ruedas en el estacionamiento del hospital. "Cuando salí, ahí me di cuenta que era mi auto", explicó en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También señaló que el nosocomio cuenta con un equipo de seguridad privada, que se encuentra adentro de las instalaciones, pero no en el estacionamiento. "Veré si puedo conseguir las cámaras de seguridad, aunque las mismas no llegan a grabar todo el sector", dijo.

"No es la primera vez que me ocurre algo así, conseguí un auxilio prestado y pude venir en el auto, pero si no tengo que venir caminando", cerró.

La semana pasada, médicos de guardia amenazaron con renunciar debido a los reiterados robos y maltratos que sufren cumpliendo tareas en los hospitales ubicados en las zonas más vulnerables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.