Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono con la llegada del frío

Teniendo en cuenta la llegada de los primeros fríos intensos, es importante usar correctamente los artefactos que brindan calor de forma artificial, así como todo dispositivo a gas en el hogar.

En efecto, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de instalar y mantener dichos aparatos.

Como sostiene Ecogas en su página web, los accidentes que suelen ocurrir con la llegada del frío son producidos mayormente por monóxido de carbono, que es una sustancia nociva que se produce por la mala combustión en los artefactos que funcionan a kerosene, carbón, gas o leña. Y, a su vez, la mala combustión se produce por la instalación incorrecta de los artefactos, su falta de mantenimiento o insuficiente ventilación.

Dicha sustancia tóxica ingresa al cuerpo a través de la respiración. Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte. Es muy peligroso, ya que no es detectable a través de los sentidos: no tiene olor, sabor ni color.

A continuación, las recomendaciones de la Administración de Distribuidores de Gas (ADIGAS) para usar el gas de forma segura y responsable y prevenir accidentes por monóxido de carbono.

1) Controlar y verificar que la llama del quemador de los artefactos sea de color azul:

• Si fuese amarilla significa que está produciendo monóxido de carbono (poner especial atención en el calefón). En este caso, apagar el artefacto y hacer revisar el quemador por un gasista matriculado. Debe ser de color azul y tener los extremos transparentes.

2) Calefaccionar adecuadamente:

• No utilizar artefactos de calefacción para secar prendas.

• Nunca usar las hornallas y/o el horno para calefaccionar los ambientes.

• Verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche, para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

• Utilizar artefactos aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

3) Mantener periódicamente los artefactos de gas y costos:

• Verificar el buen funcionamiento de los tirajes de modo que no estén obstruidos, estrangulados, fisurados desconectados o abollados.

• No realizar combinaciones ni conexiones de conductos de ventilación de dos artefactos diferentes cada conducto de ventilación debe ser individual.

• Revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado. Prestá atención a la aparición de manchas, tiznado o decoloración de los artefactos o alrededor de ellos. Esto puede ser aviso de combustión incompleta y de generación de monóxido de carbono.

• El mantenimiento de un artefacto a gas tiene un costo base (en mayo de 2024) de $20.000 para arriba. "A veces están muy sucios y hay que desarmarlos todos y limpiarlos completos, hay que cambiar repuestos, entonces empecemos con una base de $20.000", explicó el gasista Walter Murúa en diálogo con Cadena 3.

4) Ventilar los ambientes donde se encuentran los artefactos:

• Mantener limpia las rejillas de renovación del oxígeno en los ambientes y los conductos para la libre evacuación de gases de combustión.

5) Prestar atención a los síntomas de debilidad y cansancio.

• El monóxido de carbono no se ve a simple vista, no se huele y no se escucha, por eso hay que estar atentos ante la aparición de síntomas como tendencia al sueño, dolor de cabeza, vómitos y cansancio.

• En caso de que alguna persona esté bajo los efectos del monóxido de carbono debe ser rápidamente retirada del lugar para que aspire aire fresco y debe ser atendida por un médico.

6) Cuánto cuesta un nuevo aparato: opciones

• Caloventor: desde los $19.000 a los $37.000.

• Estufa eléctrica halógena de tres velas: $40.000 a $110.000.

• Estufa garrafera: $130.000 a $190.000.

• Calefactor (sin salida al exterior): $185.000.

• Aire acondicionado: $570.000 (oferta Hot Sale)

• Instalación de un calefactor: entre $40.000 o $60.000.

Informe de Juan Esteves y Federico Borello.