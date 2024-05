Más de un millón y medio de personas disfrutaron del show de Madonna en Brasil

La histórica reina del pop, Madonna se presentó este sábado de manera gratuita en las playas de Copacabana en Brasil y más de un millón y medio de personas se hicieron presentes para ver el show que forma parte del Celebration Tour que celebra los 40 años de carrera de Madonna.

Se suponía que la presentación comenzaría exactamente a las 9:45 pm, pero comenzó a las 10:47 pm, poco más de una hora de retraso.

Después arrancó y ya no paró por más de dos horas a pesar de sus 64 años. Bailó, acompañada del cuerpo de baile que nunca se le despega, recorrió el escenario de punta a punta, se cambió de vestuario, unas tres veces arriba del escenario, y cantó más de 40 hits.

Madonna cantó “Music”, uno de sus mayores éxitos, junto a Pablo Vittar a ritmo de samba. Algunos músicos de escuelas de samba subieron al escenario para tocar y actuar.

.@Madonna makes history in Rio tonight marking the largest ever standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending as she closes The Celebration Tour! pic.twitter.com/czryOx2q6i