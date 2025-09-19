Perdido por las drogas, mató a trompadas a su tío

Estaba sacado, fuera de sí. Sólo pedía dinero.

De esta manera, la familia de Elvio Oscar Pérez (65) describió la actitud con la que el jueves a la noche ingresó en su casa su sobrino, Nicolás Pérez (36). Todo se desarrolló en sólo minutos, dentro de esa vivienda ubicada en Los Cóndores, un apacible pueblo de poco más de 3.000 personas ubicado a 40 kilómetros de Río Tercero.

La esposa y la hijastra de Elvio declararían luego ante la Policía que no pudieron hacer nada para detener la brutalidad de Nicolás. Un joven al que describieron como "perdido por las drogas".

Según creen, estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando tocó la puerta de la casa de su tío. Apenas ingresó, comenzó a exigirle dinero. El hombre le dijo que no tenía nada para darle. Ante esto, contaron, Nicolás tiró la mesa y se abalanzó sobre Elvio. Lo golpeó con trompadas, hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Los médicos constatarían luego que lo había matado.

Nicolás se marchó a pie. Su madre declararía después que fue a su casa, a la que llegó con una remera manchada con sangre. Se cambió de ropa y, antes de desaparecer, sólo alcanzó a decirle que se había mandado "una macana".

De inmediato todo se judicializó. El jefe de las Departamentales Sur de la Policía de Córdoba, Cristian Gómez, llegó en persona hasta Los Cóndores, junto a un nutrido grupo de policías. En total, fueron 70 los efectivos de la Departamental, de la Patrulla Rural, el Duar y otros grupos que se plegaron a una búsqueda contrarreloj.

Una noche cerrada que trocó a una madrugada de neblina dificultó todo aún más. Nicolás, contaría su familia, es un conocedor de los campos, ya que solía trabajar en tareas rurales. Podían esconderse en cualquiera de esas hectáreas kilométricas. Pero cuando asomó el sol y comenzó a despejarse el cielo, los efectivos apuraron el paso.

Y lograron dar con él, a media mañana, en un sector conocido como "camino al Matadero", a unos dos kilómetros y medio del pueblo, en dirección a Río Tercero. Se cree que intentaba escapar hacia esa ciudad para luego buscar algún medio que le permitiera abandonar la provincia. Pero no le dieron tiempo.

Informe de Juan Federico.