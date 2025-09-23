Organizaciones sociales concentran frente a Capital Humano: "Pettovello también es alta coimera"

El Polo Obrero (PO), junto a organizaciones sociales y piqueteras, se concentró frente al edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social para reclamarle a la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, que “devuelva los alimentos a los comedores populares”, luego de reconocer ante la justicia que “nunca hizo ninguna auditoria” para la repartición de los mismos: “Pettovello también es alta coimera y chorra”, manifestaron.

La jornada de lucha comenzó a las 10hs. en Plaza Constitución cuando todas las agrupaciones se reunieron para iniciar la marcha hacia Capital Humano; uno de los líderes del PO, Eduardo Belliboni, dialogó con Noticias Argentinas y afirmó que, desde su espacio, hicieron “sistemáticas denuncias” después del “recorte total de los alimentos” en comedores y merenderos.

“No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que comenzó la gestión de (Javier) Milei. Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio”, señaló.

Según Belliboni, esta situación se hizo más visible cuando, la semana pasada, Pettovello tuvo que reconocer ante la justicia que “le mintió al pueblo” sobre las auditorias que no se realizaron, al mismo tiempo en que el Ministerio, “junto a varios medios amigos”, instaló que “la mayoría de los comedores populares no existían” y que los dirigentes de las organizaciones “se robaban la comida”.

Paralelamente, el juez Ariel Lijo “imputó” a Pettovello porque “no pudo explicar el destino de 14.000 millones de pesos” que estaban destinados al programa de compra de alimentos: “Según el juez, se indica el pago de una comisión del 3% por la intermediación. Pedir el 3% no solo es patrimonio de Karina Milei”, añadió.

“Lo que esta gente ha hecho es un crimen social. No sólo miente y roban, sino que tampoco hacen. Al contrario, han dejado a merced del narco y la desesperación a millones de familias que no tienen cómo resolver el problema del hambre y que pelean contra la desocupación y la precarización laboral. Exigimos que, en forma inmediata, se devuelvan los alimentos a los comedores registrados y que el Estado garantice la alimentación de las familias que lo necesiten. Además, denunciamos el congelamiento del programa ‘Volver al Trabajo’, ‘Acompañamiento Social’ y la ‘Asignación Universal por Hijo’ anunciada en el presupuesto como próximo de blanco de ataque contra los que menos tienen”, concluyeron en un comunicado conjunto, todas las organizaciones que participan en la movilización.