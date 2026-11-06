Nelson Castro comparte un momento único con el papa León XIV en vuelo hacia Sudamérica
El periodista Nelson Castro relató su encuentro con el papa León XIV, quien lo miró a los ojos durante una charla en pleno vuelo hacia Sudamérica.
FOTO: Nelson Castro comparte un momento único con el papa León XIV en vuelo hacia Sudamérica
Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- El periodista Nelson Castro mantuvo una conversación con el papa León XIV mientras volaban hacia Sudamérica para una gira. Durante el trayecto, el Sumo Pontífice saludó a la comitiva de prensa y tuvo un distendido intercambio con el conductor de Radio Rivadavia AM 630.
En un momento en que el protocolo de la comitiva vaticana se relajó, el Santo Padre se levantó de su asiento en la parte delantera y recorrió los pasillos donde se encontraban los enviados de medios internacionales.
La dinámica del saludo fue personal y cercana: el Pontífice dedicó aproximadamente un minuto a cada periodista para compartir sus primeras impresiones sobre el viaje.
Cuando llegó al turno de Nelson Castro, el periodista de Radio Rivadavia destacó la cercanía del Santo Padre en su charla: "Te mira a los ojos cuando vos le hablás".
En este ambiente de atención y confianza, Castro le preguntó sobre su estado físico ante la exigente agenda que le esperaba en la región, generando un cruce memorable: "¿Cómo está?", le preguntó Castro. "¿Usted cómo me ve?", respondió el Papa León XIV con un tono cómplice, cerrando un breve pero significativo momento a bordo de la nave.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién conversó con el papa León XIV?
El periodista Nelson Castro mantuvo una charla con el papa León XIV.
¿Cuándo ocurrió el encuentro?
La conversación tuvo lugar el 6 de noviembre durante un vuelo hacia Sudamérica.
¿Qué destacó Castro del Papa?
Castro destacó que el Santo Padre lo mira a los ojos mientras habla.
¿Cómo fue el saludo del Papa?
El Papa se tomó un momento para hablar de manera personalizada con cada periodista.
¿Qué le preguntó Castro al Papa?
Castro le preguntó sobre su estado físico ante la agenda que lo esperaba.
[Fuente: Noticias Argentinas]