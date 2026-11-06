FOTO: Nelson Castro comparte un momento único con el papa León XIV en vuelo hacia Sudamérica

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- El periodista Nelson Castro mantuvo una conversación con el papa León XIV mientras volaban hacia Sudamérica para una gira. Durante el trayecto, el Sumo Pontífice saludó a la comitiva de prensa y tuvo un distendido intercambio con el conductor de Radio Rivadavia AM 630.

En un momento en que el protocolo de la comitiva vaticana se relajó, el Santo Padre se levantó de su asiento en la parte delantera y recorrió los pasillos donde se encontraban los enviados de medios internacionales.

La dinámica del saludo fue personal y cercana: el Pontífice dedicó aproximadamente un minuto a cada periodista para compartir sus primeras impresiones sobre el viaje.

Cuando llegó al turno de Nelson Castro, el periodista de Radio Rivadavia destacó la cercanía del Santo Padre en su charla: "Te mira a los ojos cuando vos le hablás".

En este ambiente de atención y confianza, Castro le preguntó sobre su estado físico ante la exigente agenda que le esperaba en la región, generando un cruce memorable: "¿Cómo está?", le preguntó Castro. "¿Usted cómo me ve?", respondió el Papa León XIV con un tono cómplice, cerrando un breve pero significativo momento a bordo de la nave.

Agencia NA