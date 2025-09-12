En vivo

Murió un jubilado de 77 años tras ser atropellado por un camión en Salsipuedes

El camionero de 43 años resultó ileso.

12/09/2025 | 14:50Redacción Cadena 3

FOTO: Murió un jubilado de 77 años tras ser atropellado por un camión en Salsipuedes

Un jubilado de 77 años murió luego de ser atropellado por un camión en la ciudad cordobesa de Salsipuedes.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la calle Santa Rosa y avenida General Paz, donde un rodado Chevrolet embistió a la víctima y la mató en el acto, según informó el portal de El Doce.

Personal de emergencias concurrió al lugar de los hechos y corroboró el deceso del damnificado, cuya identidad aún no trascendió, al tiempo que el camionero, de 43 años, resultó ileso.

La Justicia trata de determinar las circunstancias del hecho.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un jubilado de 77 años falleció tras ser atropellado por un camión en Salsipuedes.

¿Quién fue el responsable? Un camionero de 43 años fue quien atropelló al jubilado.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El siniestro vial sucedió el 12 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la intersección de la calle Santa Rosa y avenida General Paz en Salsipuedes.

¿Qué se está investigando? La Justicia investiga las circunstancias del accidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

