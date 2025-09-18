Murió el segundo ocupante del auto que chocó contra una columna el sábado

Una mujer falleció este sábado a la mañana tras un violento accidente en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, donde un Renault Kwid que circulaba a alta velocidad se incrustó contra una columna de alumbrado público.

Este jueves se confirmó la muerte del segundo ocupante del auto, un hombre de 28 años que había quedado internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas eran una pareja que viajaba en el vehículo. El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó incrustado en el poste, provocando la muerte en el acto de la mujer.