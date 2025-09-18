En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

Despabilate... amor

Flavia y Fer

Vamos viendo

Fernando Genesir

INrockXIDABLE

Sociedad

Murió el segundo ocupante del auto que chocó contra una columna el sábado

El siniestro había ocurrido en avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre. Una mujer murió en el acto, mientras que el hombre que estaba con ella falleció tras estar varios días internado en el HECA. 

18/09/2025 | 07:00Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El auto quedó completamente destrozado.

  1.

    Audio. Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un violento choque en Rosario

    Una mañana para todos

    Episodios

Una mujer falleció este sábado a la mañana tras un violento accidente en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, donde un Renault Kwid que circulaba a alta velocidad se incrustó contra una columna de alumbrado público.

Este jueves se confirmó la muerte del segundo ocupante del auto, un hombre de 28 años que había quedado internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas eran una pareja que viajaba en el vehículo. El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó incrustado en el poste, provocando la muerte en el acto de la mujer.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer falleció y un hombre resultó herido tras un accidente de tránsito en Rosario.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas son una pareja que viajaba en un Renault Kwid.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el sábado a la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre en Rosario.

¿Cómo se produjo el accidente? El Renault Kwid circulaba a alta velocidad y se incrustó contra una columna de alumbrado público.

