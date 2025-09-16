En vivo

Sociedad

Movilización por La Noche de los Lápices: habrá cortes de tránsito en Rosario

La concentración comenzará a las 16 en Plaza San Martín y finalizará en el Monumento a la Bandera. El municipio dispuso cortes y desvíos de tránsito a lo largo del recorrido.

16/09/2025 | 15:00Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El 16 de septiembre se cumple un año más desde aquel episodio de la historia.

Este martes por la tarde habrá una nueva movilización en conmemoración de La Noche de los Lápices, uno de los episodios más dolorosos de la última dictadura militar. La concentración comenzará a las 16 en Plaza San Martín y convocará a estudiantes, organizaciones sociales, instituciones educativas y vecinos, con destino final en el Monumento Nacional a la Bandera.

El municipio informó que, debido a la marcha, habrá cortes y desvíos de tránsito en distintas calles del centro. El recorrido será por Moreno, Santa Fe, bulevar Oroño, San Luis y Buenos Aires, hasta llegar al Monumento. Los agentes municipales de Control de Tránsito acompañarán el trayecto, habilitando y liberando las calles conforme avance la columna, por lo que se recomienda a los automovilistas optar por vías alternativas.

FOTO: Los agentes municipales de Control de Tránsito acompañarán el trayecto.

La jornada busca mantener viva la memoria de los hechos ocurridos en 1976, cuando un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado por la dictadura militar en un operativo represivo. De los diez jóvenes detenidos, seis fueron asesinados y hasta hoy permanecen desaparecidos, mientras que cuatro sobrevivieron para dar testimonio.

Cada año, Rosario se suma a las actividades en homenaje a aquellos adolescentes que luchaban por sus derechos y a todas las víctimas del terrorismo de Estado. La movilización no solo es un acto de recuerdo y reflexión sobre la historia reciente, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia.

