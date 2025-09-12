Marcha Federal Educativa: Rosario también será epicentro de la protesta
El sistema universitario convoca a una movilización nacional el miércoles 17 de septiembre. La medida se suma al paro docente de este viernes 12 tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
12/09/2025 | 14:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Marcha Federal Educativa que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre.
El sistema universitario argentino se prepara para una nueva medida de fuerza tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Federaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional, anunciaron una Marcha Federal Educativa que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre.
La movilización también tendrá su punto de concentración en la ciudad de Rosario. La decisión surge luego de que el presidente Javier Milei vetara completamente la norma aprobada por el Congreso, que garantizaba fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sistema científico.
Como antesala a la movilización, los gremios universitarios confirmaron un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre. La medida afectará el dictado de clases y las actividades administrativas en todas las casas de altos estudios del país. En Rosario, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) ratificó su adhesión al cese de tareas y convocó a asambleas y actividades de visibilización en las facultades.
