Mendoza: hallaron un cuerpo calcinado, lo identificaron y hay un detenido

Identificaron el cuerpo que el pasado lunes fue hallado calcinado en un descampado en Mendoza y por el crimen ya hay un detenido. La víctima es Norberto Alejandro Sánchez.

Este viernes las autoridades del Ministerio Público Fiscal provincial comunicaron que se logró un importante avance en la causa por el hallazgo de un cuerpo calcinado el lunes 8 de septiembre en un descampado ubicado en calles Manuel A. Sáenz y Victoria, del departamento de Guaymallén.

“De acuerdo a los peritajes realizados por personal de Policía Científica, la víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, domiciliado en Villa Nueva”, destaca el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

A su vez, la División de Homicidios de la Policía de Mendoza logró individualizar al presunto autor del hecho como Mauro Ortega, de 33 años, alias “Bigote”.

Se destacó que el acusado se encontraba con pedido de captura desde este jueves, por lo que en la madrugada de este viernes fue aprehendido.

La causa se investiga bajo la calificación legal de homicidio agravado y se espera que en las próximas horas se impute al sospechoso.