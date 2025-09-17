Marcha Federal Universitaria: cortes y desvíos de tránsito en el centro

FOTO: Habrá cortes y desvíos de tránsito en el centro de la ciudad.

La Municipalidad de Rosario informó que este miércoles se dispondrán cortes y desvíos de tránsito en el centro de la ciudad debido a la Marcha Federal Universitaria. La concentración está prevista a partir de las 16 en la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes marcharán a las 17 por el microcentro hasta llegar a Puerto Joven, en avenida Belgrano al 950.

El recorrido de la marcha será por calle Moreno hasta San Lorenzo y luego por San Martín, finalizando en la zona ribereña. Según detalló la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, los cortes se realizarán de manera progresiva a medida que avance la columna de manifestantes y se irán levantando una vez que el tránsito pueda restablecerse. El acto de cierre está programado para las 17:30.

Personal municipal estará desplegado en distintos puntos estratégicos para organizar los desvíos correspondientes y garantizar el orden vehicular. Desde el área remarcaron que se busca minimizar el impacto en la circulación, aunque recomiendan a los automovilistas evitar la zona céntrica durante el desarrollo de la actividad.

El Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) también se verá afectado. Diversas líneas modificarán sus recorridos habituales en función del avance de la marcha. Entre ellas, se encuentran las líneas 101N, 107, 115, 116, 121, 122R/V, 133, 125, 140, 142, 143, 136, 137, 145 y 146, entre otras, que transitarán por calles alternativas hasta recuperar sus trayectos regulares.

Las autoridades recordaron que se puede consultar en tiempo real la información actualizada sobre cortes y desvíos a través de la web de la Municipalidad, el asistente virtual MuniBot y las redes oficiales de Movilidad Rosario. Además, recomiendan planificar con anticipación los traslados, ya que se prevén demoras en la zona céntrica hasta el final de la manifestación.