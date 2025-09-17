Mar del Plata: apuñaló a la nueva pareja de su ex tras incumplir la restricción de acercamiento
El agresor se presentó en la comisaría undécima para denunciar que había tenido una pelea en la casa de su expareja.
17/09/2025 | 12:36Redacción Cadena 3
Un hombre de 48 años fue detenido en Mar del Plata después de incumplir una restricción de acercamiento y apuñalar a la nueva pareja de su ex. La víctima, de 67 años, quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con heridas en el abdomen y el tórax izquierdo, y su estado es reservado.
Según informó 0223, los hechos ocurrieron el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle 238 y Tripulantes del Fournier, en el límite de los barrios Belgrano y Autódromo, esta situación quedó al descubierto cuando la víctima ingresó a la guardia del Higa con lesiones de arma blanca.
Al mismo tiempo, el agresor se presentó en la comisaría undécima para denunciar que había tenido una pelea en la casa de su expareja y que la víctima había sido trasladada al hospital.
Sin embargo, al comunicar la situación al fiscal Carlos Russo, las autoridades dispusieron que el hombre quedara aprehendido por el hecho.
Cerca de la medianoche, desde el Destacamento Policial del Higa informaron que la víctima fue sedada y presentaba un drenaje lateral por una lesión pulmonar. Por lo tanto, podría ser sometida a cirugía, aunque su estado sigue siendo reservado.
Con el parte médico, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 dispuso la notificación de causa por homicidio en grado de tentativa y el traslado del agresor a Tribunales para prestar declaración.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Mar del Plata? Un hombre incumplió una restricción de acercamiento y apuñaló a la nueva pareja de su ex.
¿Quién es la víctima? La víctima es un hombre de 67 años que resultó herido en el abdomen y el tórax izquierdo.
¿Qué medidas tomó la policía? El agresor se presentó en la comisaría y fue aprehendido tras la denuncia al fiscal.
¿Cómo se encuentra la víctima? Su estado es reservado; fue sedada y podría requerir cirugía.
¿Cuál es la acusación contra el agresor? Se le notificó una causa por homicidio en grado de tentativa.
[Fuente: Noticias Argentinas]