FOTO: Los niños en Córdoba desean más tiempo de juego con sus padres en el Día del Niño

En este Día de la Niñez, el regalo más deseado por los chicos no se encuentra en ninguna juguetería. Una charla íntima con 14 niños y niñas de un centro comunitario de Córdoba reveló que su principal anhelo es recibir regalos no materiales de sus padres: más tiempo de juego, atención plena y gestos de cariño.

Según un artículo de la periodista Virginia Digón para el diario La Voz, los testimonios de los chicos de barrio Las Flores fueron contundentes. Joaquín, por ejemplo, pidió "más tiempo" con su mamá para hacer cosas junto a su hermano, mientras que Aquiles deseó "tener un rato para jugar a lo que él quiera con su mamá".

El reclamo por el celular y los deseos para otros niños

La conversación también dejó en evidencia cómo la tecnología interfiere en los vínculos familiares y la profunda empatía de los más chicos con las necesidades de sus pares.

Una niña valoró de su abuela que "no mira el celular cuando hablo", un gesto que refleja la necesidad de ser escuchados "con los ojos", como lo define la especialista que coordinó la charla. Deseos solidarios: Al preguntarles qué desearían para otros chicos, las respuestas apuntaron a necesidades básicas y afectivas: "Que tengan una casa", "comida suficiente", "un papá que los ayude a estudiar" y "que ningún niño sea maltratado".

El encuentro fue facilitado por la ONG "Si nos reímos, nos reímos todxs", desde donde destacaron que el juego no es un lujo, sino un "derecho esencial". Por eso, propusieron a las familias regalar en esta semana una hora diaria de juego elegido por los chicos, con "abrazos sin apuro", un gesto que, aseguran, puede transformar la dinámica familiar.