La Policía frustró un importante robo a un banco

Este martes, personal de la Dirección General de Prevención Ciudadana aprehendió en el Barrio Ciudadela, a dos hombres que robaron 12 juegos de llaves de cajeros automáticos del Banco Macro.

El jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario, Carlos Chaparro, hizo referencia a lo sucedido, y manifestó: “Cerca de las 10 de la mañana de este martes, un equipo de la mencionada división que estaba destinado a la jurisdicción de la Comisaría Seccional Tercera, fue alertado por el Sistema Integral de Emergencias 911 sobre un hecho delictivo donde 2 hombres que iban a bordo de una motocicleta habían roto la ventanilla de una camioneta Ford en Calle Lamadrid esquina Avenida Colón, para darse a la fuga”.

Ante lo acontecido, uniformados se dirigieron al lugar para realizar un operativo cerrojo logrando identificar a los acusados en intersección de calles Prospero Mena y General Paz. Posteriormente, inició un seguimiento a distancia el cual terminó en Calle Lamadrid al 1700, donde los atraparon.

Asimismo, el comisario, comentó: “Los agentes dieron intervención a la unidad fiscal interviniente, desde allí, ordenaron la aprehensión de los delincuentes, el secuestro de la moto y los 2 cascos que estaban utilizando”.

Finalmente, Chaparro, dijo: "Tomamos conocimiento que una cartera de color verde que le habían robado a la víctima estaría escondida en las inmediaciones, es por esto que designamos a efectivos para que la buscaran. Cuando la hallaron en su interior contenían 12 juegos de llaves correspondientes a cajeros automáticos del Banco Macro de la Capital”.