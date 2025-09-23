La Policía de Córdoba suma a las primeras Pastor Holandés del país

FOTO: El pelaje es de color es atigrado sobre fondo gris, marrón, plateado o dorado.

La División Canes de la Policía de Córdoba está de fiesta. Desde Buenos Aires, dos nuevas cachorras de la raza Pastor Holandés se han unido a la fuerza, marcando un hito a nivel nacional: son las primeras de su raza en una institución policial argentina.

Incorporadas en enero, estas dos hembras ya comenzaron su riguroso entrenamiento.

La elección de esta raza no es casual; el Pastor Holandés está ganando terreno en las fuerzas de seguridad de todo el mundo, gracias a sus cualidades genéticas y físicas.

La principal ventaja que las distingue de sus "primos", el Pastor Belga Malinois o el Ovejero Alemán, es su notable agilidad.

Además de su destreza física, las recién llegadas poseen una característica que las hace ideales para el trabajo en equipo: no forman un vínculo único con su guía.

Esto, a diferencia del Malinois, les otorga una mayor versatilidad y una docilidad que las hace más adaptables a diferentes situaciones.

Actualmente, las cachorras se están adiestrando en dos especialidades cruciales: seguridad y búsqueda de personas.

Con su incorporación, la División Canes de Córdoba no solo refuerza su equipo, sino que también se posiciona a la vanguardia en el uso de razas especializadas para garantizar la protección de la comunidad.

