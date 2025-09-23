La Policía de Córdoba suma a las primeras Pastor Holandés del país
La División Canes le da la bienvenida a dos cachorras que prometen revolucionar el entrenamiento policial. Con su agilidad y carácter dócil, ya se preparan para labores de seguridad y rescate.
23/09/2025 | 09:12Redacción Cadena 3
FOTO: El pelaje es de color es atigrado sobre fondo gris, marrón, plateado o dorado.
La División Canes de la Policía de Córdoba está de fiesta. Desde Buenos Aires, dos nuevas cachorras de la raza Pastor Holandés se han unido a la fuerza, marcando un hito a nivel nacional: son las primeras de su raza en una institución policial argentina.
Incorporadas en enero, estas dos hembras ya comenzaron su riguroso entrenamiento.
La elección de esta raza no es casual; el Pastor Holandés está ganando terreno en las fuerzas de seguridad de todo el mundo, gracias a sus cualidades genéticas y físicas.
La principal ventaja que las distingue de sus "primos", el Pastor Belga Malinois o el Ovejero Alemán, es su notable agilidad.
Además de su destreza física, las recién llegadas poseen una característica que las hace ideales para el trabajo en equipo: no forman un vínculo único con su guía.
Esto, a diferencia del Malinois, les otorga una mayor versatilidad y una docilidad que las hace más adaptables a diferentes situaciones.
Actualmente, las cachorras se están adiestrando en dos especialidades cruciales: seguridad y búsqueda de personas.
Con su incorporación, la División Canes de Córdoba no solo refuerza su equipo, sino que también se posiciona a la vanguardia en el uso de razas especializadas para garantizar la protección de la comunidad.
