El aeropuerto de Roma inaugura un lujoso hotel para perros con servicios de lujo

FIUMICINO, Italia (AP) — Los dueños de perros enfrentaron a menudo un dilema antes de viajar: ¿dejar a su querida mascota con un cuidador o en una perrera? Ambos requisitos demandaron bastante planificación y logística, lo cual resultó ser estresante para las familias con mascotas.

El aeropuerto internacional de Fiumicino en Roma trató de simplificar el proceso al abrir uno de los primeros hoteles dentro de un importante aeropuerto europeo, siguiendo una iniciativa similar en Fráncfort. Los trabajadores de Dog Relais incluso recogieron a los cachorros desde la terminal para que los viajeros pudieran dirigirse directamente a su vuelo.

“Este proyecto se integró en una estrategia para ofrecer una experiencia muy inmersiva a los pasajeros. En este caso, brindamos servicios a los perros y a los dueños de los perros”, comentó Marilena Blasi, directora comercial de Aeroporti di Roma, la empresa que gestiona los dos aeropuertos de la capital italiana.

Las habitaciones básicas en el hotel para perros costaron alrededor de 40 euros (47 dólares) y contaron con suelos con control de temperatura y jardines privados. Los perros más tímidos o solitarios pudieron ser colocados en cheniles en el borde de la instalación, donde interactuaron con el personal en lugar de con otros perros en los cercados comunes de césped. Por la noche, se emitió música ambiental con una frecuencia de tono bajo y suave —432 hercios— diseñada para relajar a través de los altavoces de las habitaciones.

Los extras opcionales incluyeron servicios habituales de peluquería, baño y limpieza de dientes, hasta servicios más lujosos como la aromaterapia con aromas de lavanda o menta para inducir la calma, o crema de árnica aplicada en músculos y articulaciones doloridos.

Los dueños insatisfechos con las cámaras web estándar para vigilar a sus caninos desde lejos pudieron optar por una habitación premium de 60 euros (alrededor de 70 dólares) equipada con una pantalla para videollamadas las 24 horas. Incluso pudieron consentir a su mascota lanzando un premio a través de una aplicación conectada a un dispensador.

La instalación no solo ofreció sus servicios a los viajeros, sino también a los dueños de perros que necesitaron guardería. Alessandra Morelli, quien trabaja en recursos humanos para Aeroporti di Roma, suele dejar allí a su labrador retriever de color chocolate, que tiene dos años.

“Desde que he podido llevar a Nina a este hotel para perros, mi vida y el equilibrio entre mi vida personal y profesional cambiaron porque me permitió disfrutar de mi jornada laboral y de mis viajes personales en total paz y tranquilidad”, recordó Morelli, de 47 años.

Dario Chiassarini, de 32 años, señaló que comenzó a llevar a su cachorro de rottweiler, Athena, a Dog Relais para entrenamiento, otro servicio que se ofreció, porque fue limpio, bien organizado y la ubicación fue fácilmente accesible. Dijo que planea registrar a su querida cachorra en el hotel cada vez que él y su novia necesiten viajar.

“Confiaremos en ellos sin vacilación y sin duda, tanto porque llegamos a conocer a las personas que trabajan aquí, lo cual para nosotros es esencial, como por el amor que tienen por los animales y la tranquilidad de saber a quién estamos confiando a Athena. Es ciertamente un servicio que, si lo necesitamos, utilizaremos”, aseguró Chiassarini, quien trabaja en ventas de automóviles.

El hotel para perros demostró ser popular hasta ahora. Las 40 habitaciones estuvieron ocupadas en agosto, cuando los italianos suelen tomar sus vacaciones de verano y millones de pasajeros pasaron por Fiumicino. La ocupación promedió casi dos tercios desde que abrió sus puertas en mayo, comentó Blasi.

El mismo mes en que se inauguró el hotel para perros, la autoridad de aviación comercial de Italia cambió las reglas para permitir que los perros grandes volaran dentro de las cabinas de los aviones en vuelos nacionales, siempre que estuvieran dentro de jaulas aseguradas. El primer vuelo de este tipo despegó el 23 de septiembre, según el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

Salvini admitió que, si bien muchos están contentos de tener a sus cachorros en el avión, otros pueden sentirse molestos. “Siempre tenemos que usar el buen juicio, pero (...) para mí es una fuente de orgullo, así como un paso adelante desde el punto de vista de la civilización”, comentó en una conferencia sobre mascotas el 16 de septiembre.

El periodista de Associated Press David Biller en Roma contribuyó a este despacho.

