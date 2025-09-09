La Plata: asaltaron a una mujer y golpearon a su hijo porque quiso defenderla

FOTO: La Plata: asaltaron a una mujer y golpearon fuertemente a su hijo porque quiso defenderla

Cuatro motochorros asaltaron a una mujer en la ciudad de La Plata y golpearon fuertemente a su hijo de 13 años porque quiso defenderla.

El hecho ocurrió en la localidad de San Carlos, en las inmediaciones de 145 y 526, donde dos motochorros emboscaron a una mujer en la puerta de su casa, durante el ataque, el adolescente intentó defender a su mamá y terminó herido.

Luego, aparecieron otros dos malvivientes, también en moto, que se llevaron el vehículo de la víctima. Después, los delincuentes escaparon y se fugaron sin dejar rastros.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía en turno, en el marco de una causa que fue caratulada como "robo calificado y lesiones".

Los investigadores sospechan que los cuatro delincuentes que participaron del asalto en el oeste de La Plata forman parte de una banda organizada que ya habría actuado en la zona, ya que había un modus operandi organizado.

Hasta el momento, se investigan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los sospechosos del hecho ocurrido el domingo por la noche.