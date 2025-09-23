La Corte Suprema ratificó la domiciliaria de Alperovich por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado que el exgobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, debe continuar en prisión domiciliaria tras su condena a 16 años de prisión por abuso sexual. La defensa del exfuncionario había solicitado la excarcelación, pero el máximo tribunal rechazó su recurso por inadmisible.

Alperovich, quien fue condenado en junio de 2024 por los tribunales de Tucumán, se encuentra bajo prisión domiciliaria en un departamento en Puerto Madero, Buenos Aires, debido a razones de salud.

A pesar de que el fallo de la Corte reafirma la prisión preventiva que se le impuso, la defensa del exsenador argumentó que la condena no está firme y apeló al principio de presunción de inocencia. No obstante, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron este planteo.

El tribunal de primera instancia había condenado a Alperovich por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado con acceso carnal, cometidos entre 2017 y 2018. La víctima, sobrina del exgobernador y casi 35 años menor que él, había trabajado en su campaña para el cuarto mandato en 2019. Los abusos, según la acusación, ocurrieron en diversos lugares, incluyendo San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, y un departamento de Alperovich en Puerto Madero, donde actualmente cumple con su arresto domiciliario.

En la sentencia, el tribunal sostuvo que la condena se basaba en "un sinfín de pruebas sólidas" y destacó el abuso de la relación de poder, autoridad y dependencia que existía entre el acusado y la víctima. Para el fiscal, Alperovich aprovechó su posición para someter y manipular a la joven, describiendo los abusos como actos de "intimidación" y "coacción".

El fiscal Sandro Abraldes había manifestado en su alegato que la prisión preventiva era necesaria para evitar el riesgo de fuga, dado el poder y los recursos económicos de Alperovich, lo que podría haber facilitado su evasión de la justicia. Además, señaló que varios testigos habían mentido en su favor, lo que llevó a la fiscalía a denunciarlos penalmente.

A pesar de los intentos por parte de la defensa de revisar la prisión preventiva, tanto la Cámara Nacional de Casación Penal como la Corte Suprema ratificaron la decisión de mantener a Alperovich en prisión domiciliaria, considerando que no existen garantías suficientes para su libertad.

El caso de José Alperovich ha generado gran repercusión a nivel nacional, dada la magnitud de las acusaciones y la posición política del acusado, quien ocupó la gobernación de Tucumán en tres mandatos consecutivos. La denuncia fue presentada en 2019 por la sobrina de Alperovich, y desde entonces, el proceso judicial ha sido ampliamente seguido por la opinión pública.

La Corte ha cerrado este capítulo, dejando firme la condena y dejando claro que la justicia no se ve influenciada por el poder político. Mientras tanto, la víctima continúa luchando por justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra el abuso sexual y el abuso de poder en la política.