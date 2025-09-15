Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

FOTO: Marianela Mirra y José Alperovich viven juntos en Puerto Madero, donde él cumple prisión domiciliaria

Marianela Mirra sorprendió al confirmar su relación con el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, justo en el momento en que la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual.

Alperovich cumplió su condena en prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Vivió en el edificio Zencity de Puerto Madero junto a su pareja, quien disfrutó de las instalaciones que tiene la torre de lujo.

En el programa Puro Show contaron días atrás que la ex Gran Hermano fue vista en una clínica de fertilidad con intenciones de hacerse un tratamiento para tener un hijo junto a José Alperovich.

Finalmente, Marianela confirmó esta información y reveló que será madre a los 41 años. Según le dijo a su amigo Gastón Trezeguet, ya está embarazada gracias a la inseminación artificial.

“Estoy esperando un bebe de José”, le escribió Marianela Mirra a Gastón Trezeguet y aprovechó para aclarar que nunca estuvieron separados: “Nunca hubo ruptura con José. mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.