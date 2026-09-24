FOTO: La canción oficial para recibir al Papa León XIV: un himno de esperanza y unidad

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- La Conferencia Episcopal Argentina ha dado a conocer este jueves la canción oficial que acompañará la visita del papa León XIV al país, tras un concurso nacional. La obra, titulada "Argentina con el Papa León", fue creada por los cordobeses Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, y servirá de telón de fondo para las actividades del sumo pontífice, quien estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

La letra de la canción resuena con un mensaje de esperanza y unidad, reflejando el deseo de caminar juntos hacia la paz. Parte de la letra dice: "Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz. Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos: ¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!" Este mensaje invita a la inclusión y a la solidaridad entre todos los argentinos.

La visita del papa León XIV incluirá una variada agenda de encuentros y actividades. El domingo 8 de noviembre, el pontífice llegará a Buenos Aires procedente de Montevideo, con una recepción oficial programada en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30. Posteriormente, visitará el Monumento al General San Martín y participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, además de encabezar un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La jornada culminará con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el papa León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Esa misma noche, el pontífice encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

La última jornada, el miércoles 11, comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, seguida de una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida está programada para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima para continuar su viaje apostólico.