FOTO: Jujuy: detuvieron a un joven por agredir a su pareja embarazada

Un joven de 24 años fue detenido en Palpalá, Jujuy, acusado de agredir y poner en riesgo la vida de su pareja, una mujer de 30 años que cursa el quinto mes de embarazo.

La captura se concretó ayer por la tarde, cuando efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito lo localizaron en la vía pública y lo trasladaron a la Seccional 51°.

El detenido tenía pedido de captura por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género".

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando el acusado conducía una motocicleta Gilera Smash por la colectora de la ruta nacional N° 66 junto a la víctima.

En medio de una discusión, el agresor realizó maniobras peligrosas, lanzó amenazas y puso en riesgo a la mujer, que decidió arrojarse del rodado para salvarse.

La víctima cayó al asfalto y fue asistida por transeúntes, pero el joven descendió de la moto, los amenazó con botellas de vidrio y luego huyó a pie.

El personal del SAME la trasladó al hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde recibió atención médica.

Tras varios días de búsqueda, la Brigada de Investigaciones logró dar con el sospechoso y el Ministerio Público de la Acusación dispuso que quede detenido y a disposición de la Justicia.