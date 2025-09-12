En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

José C. Paz: un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio

La víctima sufrió lesiones en el torso pero se encuentra fuera de peligro.

12/09/2025 | 17:23Redacción Cadena 3

FOTO: José C. Paz: un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio

Un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado a puñaladas por otro de 14 a la salida de un colegio en el partido bonaerense de José C. Paz.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, ubicada en la intersección de las calles Altube y Rodrigo de Triana, donde el menor, identificado con las iniciales O.J.U., sufrió lesiones en el torso por parte de C.T.F.

La víctima fue derivada de emergencia a un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro.

La UFI del Joven intervino en el hecho, lo caratuló como lesiones y ordenó diligencias de estilo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en José C. Paz? Un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio.

¿Quiénes fueron los involucrados? El agresor tuvo 14 años y la víctima 17 años, identificados como O.J.U. y C.T.F. respectivamente.

¿Dónde sucedió el ataque? La agresión se produjo en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, en José C. Paz.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Los detalles del ataque se dieron a conocer el viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el estado de la víctima? La víctima sufrió lesiones en el torso, pero se encuentra fuera de peligro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho