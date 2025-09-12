José C. Paz: un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio
La víctima sufrió lesiones en el torso pero se encuentra fuera de peligro.
12/09/2025 | 17:23Redacción Cadena 3
FOTO: José C. Paz: un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio
Un adolescente de 17 años resultó herido tras ser atacado a puñaladas por otro de 14 a la salida de un colegio en el partido bonaerense de José C. Paz.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, ubicada en la intersección de las calles Altube y Rodrigo de Triana, donde el menor, identificado con las iniciales O.J.U., sufrió lesiones en el torso por parte de C.T.F.
La víctima fue derivada de emergencia a un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro.
La UFI del Joven intervino en el hecho, lo caratuló como lesiones y ordenó diligencias de estilo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en José C. Paz? Un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 17 a la salida de un colegio.
¿Quiénes fueron los involucrados? El agresor tuvo 14 años y la víctima 17 años, identificados como O.J.U. y C.T.F. respectivamente.
¿Dónde sucedió el ataque? La agresión se produjo en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N°17, en José C. Paz.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Los detalles del ataque se dieron a conocer el viernes 12 de septiembre de 2025.
¿Cuál es el estado de la víctima? La víctima sufrió lesiones en el torso, pero se encuentra fuera de peligro.
[Fuente: Noticias Argentinas]