En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Indec: el desempleo en el Gran Córdoba alcanzó el 8,9% en el segundo trimestre

El dato representa una leve mejora respecto al trimestre anterior, pero se mantiene por encima del mismo período de 2024.

18/09/2025 | 17:14Redacción Cadena 3

FOTO: Desempleo en Córdoba: leve mejora, pero persiste la tensión.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la tasa de desempleo en el Gran Córdoba se ubicó en 8,9% durante el segundo trimestre de 2025. El dato representa una leve mejora respecto al trimestre anterior (9,2%), pero se mantiene por encima del mismo período de 2024, cuando había sido del 8,2%.

El informe detalla que la tasa de actividad —proporción de personas que participan en el mercado laboral— fue del 51%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 46,4%.

Uno de los puntos más destacados del relevamiento es el aumento de los llamados “demandantes de empleo”: el 29,3% de los ocupados declaró estar buscando otro trabajo, ya sea por necesidad de mayores ingresos, mejores condiciones laborales o insatisfacción con el actual empleo.

En cuanto a la subocupación —personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más—, el nivel general alcanzó el 15,1%. De ese total, el 13,3% corresponde a subocupados demandantes y el 1,9% a quienes no buscan de manera activa más empleo.

Los datos difundidos forman parte del relevamiento que el Indec realiza en los 31 principales aglomerados urbanos del país, y reflejan la persistente tensión del mercado laboral cordobés en un contexto económico de alta demanda de ingresos y escasas oportunidades de empleo pleno.

Lectura rápida

¿Cuál es la tasa de desempleo en el Gran Córdoba? La tasa de desempleo es del 8,9%.

¿Qué organismo emitió el informe sobre el desempleo? El informe fue emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

¿Cuándo se realizó el relevamiento? El relevamiento se realizó durante el segundo trimestre de 2025.

¿Qué porcentaje de ocupados busca otro trabajo? El 29,3% de los ocupados está buscando otro trabajo.

¿Cuántos aglomerados urbanos se incluyen en el relevamiento? Se incluyen 31 principales aglomerados urbanos del país.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho