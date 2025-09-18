Indec: el desempleo en el Gran Córdoba alcanzó el 8,9% en el segundo trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la tasa de desempleo en el Gran Córdoba se ubicó en 8,9% durante el segundo trimestre de 2025. El dato representa una leve mejora respecto al trimestre anterior (9,2%), pero se mantiene por encima del mismo período de 2024, cuando había sido del 8,2%.

El informe detalla que la tasa de actividad —proporción de personas que participan en el mercado laboral— fue del 51%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 46,4%.

Uno de los puntos más destacados del relevamiento es el aumento de los llamados “demandantes de empleo”: el 29,3% de los ocupados declaró estar buscando otro trabajo, ya sea por necesidad de mayores ingresos, mejores condiciones laborales o insatisfacción con el actual empleo.

En cuanto a la subocupación —personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más—, el nivel general alcanzó el 15,1%. De ese total, el 13,3% corresponde a subocupados demandantes y el 1,9% a quienes no buscan de manera activa más empleo.

Los datos difundidos forman parte del relevamiento que el Indec realiza en los 31 principales aglomerados urbanos del país, y reflejan la persistente tensión del mercado laboral cordobés en un contexto económico de alta demanda de ingresos y escasas oportunidades de empleo pleno.