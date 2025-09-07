FOTO: Incendio en un conventillo de La Boca: un muerto

Un hombre en silla de ruedas murió en un incendio que se registró hoy en un conventillo del barrio porteño de La Boca.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima fue hallada a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.

Por su parte, dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígeno por inhalación de humo y una tercera víctima fue trasladada al Hospital Argerich por posibilidad de embarazada.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias) mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente.