Incautan 90 kilos de hojas de coca en diferentes controles fronterizos

Entre la jornada de este domingo y las primeras horas de este lunes, en el Puesto Fronterizo 7 de Abril se logró el secuestro de gran cantidad de mercancía contrabandeada.

En ambos procedimientos, los efectivos inspeccionaron transportes de encomiendas, pertenecientes a una misma empresa de logística que cruzaron el paso fronterizo en diferentes momentos. Uno de ellos provenía de la vecina provincia de Jujuy y cuando los uniformados controlaron el cargamento encontraron 5 bultos embalados que contenían un total de 40 kilos de hojas de coca en estado natural. Por otro lado, en el segundo operativo, el vehículo registrado transportaba 50 kilos de la misma sustancia repartida en 8 cajas embaladas.

Todo lo hallado fue decomisado y remitido al depósito de la Dirección General de Aduanas por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.