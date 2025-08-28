Imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por irregularidades en la muerte de Nisman

La ex fiscal Viviana Fein y el juez de instrucción Manuel De Campos fueron imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano en relación con la preservación de la escena de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. La acusación se basa en presuntas irregularidades cometidas por ambos durante la investigación inicial del caso.

Fuentes judiciales confirmaron que Taiano presentó un dictamen ante el juez federal Julián Ercolini, en el que se señala que Fein y De Campos actuaron de manera negligente al no proteger adecuadamente la escena del crimen, que para la Justicia se considera un asesinato. Ambos funcionarios estaban de turno en la zona de Puerto Madero y se encontraban presentes en el departamento de Nisman junto a otras personas, incluido el entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

Con la imputación formalizada, el juzgado de Ercolini procederá a remitir la acusación a las defensas para que realicen su descargo. La investigación se centra en las posibles irregularidades en la preservación de la escena del crimen, donde ya habían sido imputados oficiales de la Policía y Berni. Este último había declarado previamente que al llegar al departamento se encontró con un "escenario caótico" y que la responsabilidad de la preservación recaía exclusivamente en la fiscal Fein.

La presencia de Berni en el lugar ha generado controversia. Su visita al departamento de Nisman nunca fue del todo aclarada, aunque se supo que desde allí realizó más de 30 llamadas a la entonces presidenta Cristina Kirchner. En su declaración, Berni describió la situación como de "incertidumbre extrema", señalando que no se había confirmado la muerte de Nisman. Relató que el médico de Swiss Medical, que fue llamado por la familia, había indicado que había una persona sin vida en el baño y que no había tocado el cuerpo.

Berni cuestionó la falta de documentación que confirmara oficialmente la muerte y expresó su preocupación de que Nisman pudiera estar aún con vida y necesitar atención médica. En ese momento, contactó a la madre del fiscal, quien le confirmó que su hijo estaba sin vida, lo que lo eximió de su obligación de asistirlo.

En su exposición, Berni también enfatizó que no tuvo injerencia en el operativo dentro del departamento y que toda la responsabilidad recaía en Fein. Aseguró que, tras la constatación de la muerte por parte de los médicos de la Policía, preguntó a la fiscal si necesitaba su presencia, a lo que ella respondió que podía retirarse. "Las autoridades judiciales estuvieron a cargo del operativo y el control de la escena", afirmó.

Berni describió el caos que encontró al llegar al departamento, mencionando que la madre de Nisman, su tía y un médico personal habían ingresado antes que él, impulsados por la desesperación. Afirmó que el departamento ya había sido transitado antes de que se pudiera establecer un control formal, lo que complicó la preservación de la escena del crimen.