Imputan a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

El presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, será imputado hoy por dos nuevos homicidios. La notificación de estas acusaciones será de manera presencial en el Establecimiento Penitenciario Nº1 donde se encuentra alojado y donde más tarde recibirá la visita del fiscal Guillermo Beller para una reunión informal.

Diana Serrano Antar, agente fiscal del Ministerio Público de Acusación provincial, informó que se notificará a Jurado sobre dos nuevos hechos imputados por homicidio agravado, por ensañamiento, alevosía y placer.

El video publicado en las redes sociales del MPA señala que el detenido estará acompañado por su defensa técnica y también participarán los querellantes de la causa. Allí se exhibirán las nuevas evidencias reunidas en la investigación.

Por el momento solo se logró establecer la identidad de cuatro víctimas: Jorge Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce, pero Jurado solo estaba imputado por dos de los asesinatos.

A su vez, este miércoles el presunto asesino serial mantendrá una reunión informal en dicho establecimiento del Servicio Penitenciario con el fiscal Beller. Este encuentro se realiza luego de un pedido del propio acusado.