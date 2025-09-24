Identifican a los cuatro detenidos por el brutal triple femicidio de Florencio Varela
Dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos por el asesinato de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda Del Castillo.
24/09/2025 | 20:13Redacción Cadena 3
FOTO: Identifican a los cuatro detenidos por el brutal triple femicidio de Florencio Varela
Se dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos acusados por el brutal triple femicidio de Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), las jóvenes torturadas y asesinadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela.
Fuentes del caso confirmaron a Noticias Argentinas los nombres de los dos hombres y dos mujeres implicados en los crímenes. Se trata de:
Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.
Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25.
Daniela Iara Ibarra, de 19.
Maximiliano Andrés Parra, de 18.
/Inicio Código Embebido/
Horror en Buenos Aires. Un presunto narco y tres cómplices, los cuatro detenidos por el triple crimen
Las autoridades bonaerenses detuvieron a cuatro personas imputadas por homicidio agravado en el marco del macabro triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.
/Fin Código Embebido/
Todos los sospechosos se encontraron alojados en la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza y se espera que se les tome declaración indagatoria en las próximas horas.
Mientras tanto, la investigación continuó con la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que, según la principal hipótesis, sería el líder de la organización narco para la que operaban y el presunto autor intelectual del hecho.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron los detenidos? Cuatro personas: Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.
¿Qué crimen se investiga? Se investiga el triple femicidio de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda Del Castillo.
¿Dónde sucedieron los hechos? Los crímenes ocurrieron en Florencio Varela, Buenos Aires.
¿Cuál es la situación actual de los detenidos? Están alojados en la DDI de La Matanza a la espera de declaración indagatoria.
¿Qué se sabe de un quinto involucrado? Se busca a un hombre peruano que sería el líder narco y autor intelectual del triple femicidio.
[Fuente: Noticias Argentinas]