Horror en Santiago: detuvieron a una catequista por torturar a su hijo de 8 años

FOTO: Detuvieron a una catequista por golpear a su hijo de 8 años: fue denunciada por su propio hermano

Una catequista de 33 años quedó detenida en Santiago del Estero acusada de haber sometido a su hijo de apenas 8 años a brutales castigos físicos y psicológicos. El caso, que conmociona a la comunidad local, salió a la luz tras la denuncia de su propio hermano y la intervención de la escuela del menor.

Los aberrantes detalles del maltrato

Según la investigación judicial y medios locales, la mujer castigaba al niño con golpes de cinto, palos de escoba y lo escupía de manera habitual. También lo obligaba a arrodillarse sobre granos de maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba lo que sucedía en su casa.

El cuadro se vuelve aún más estremecedor: producto del miedo, el pequeño sufría pérdidas involuntarias de control de esfínteres y su madre lo forzaba a comer sus propios excrementos. Estas prácticas fueron confirmadas por el testimonio del menor, por médicos que lo revisaron y por un video presentado por su tío, donde se escucha a la acusada agredirlo verbalmente.

Cómo se descubrió el calvario

La situación se tornó insostenible cuando el niño llegó a la escuela con heridas visibles y le confesó a su maestra el calvario que padecía. Paralelamente, su tío —que convive en la misma vivienda— advirtió al pequeño llorando y le relató entre sollozos que su madre había salido a la iglesia después de golpearlo. Fue él quien decidió grabar parte de las agresiones y presentar la denuncia ante la policía.

El menor fue examinado por personal médico, que constató marcas en gran parte del cuerpo compatibles con golpes de correa. Según el testimonio del tío, las golpizas eran frecuentes y habían transformado la vida del niño en un continuo infierno.

La situación judicial

La mujer fue imputada por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas” y, por disposición de la Justicia, permanecerá detenida al menos 15 días mientras avanza la investigación.

El caso generó un profundo repudio en la comunidad santiagueña, no solo por la brutalidad de los hechos sino también por la condición de catequista de la acusada, lo que añadió un matiz de desconcierto e indignación social.