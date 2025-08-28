En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Horror en Santiago: detuvieron a una catequista por torturar a su hijo de 8 años

La mujer solía golpear al niño con un cinto, palos de escoba y otros objetos. También lo obligaba a comer su propio excremento.

28/08/2025 | 15:14Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a una catequista por golpear a su hijo de 8 años: fue denunciada por su propio hermano

Una catequista de 33 años quedó detenida en Santiago del Estero acusada de haber sometido a su hijo de apenas 8 años a brutales castigos físicos y psicológicos. El caso, que conmociona a la comunidad local, salió a la luz tras la denuncia de su propio hermano y la intervención de la escuela del menor.

Los aberrantes detalles del maltrato

Según la investigación judicial y medios locales, la mujer castigaba al niño con golpes de cinto, palos de escoba y lo escupía de manera habitual. También lo obligaba a arrodillarse sobre granos de maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba lo que sucedía en su casa.

El cuadro se vuelve aún más estremecedor: producto del miedo, el pequeño sufría pérdidas involuntarias de control de esfínteres y su madre lo forzaba a comer sus propios excrementos. Estas prácticas fueron confirmadas por el testimonio del menor, por médicos que lo revisaron y por un video presentado por su tío, donde se escucha a la acusada agredirlo verbalmente.

Cómo se descubrió el calvario

La situación se tornó insostenible cuando el niño llegó a la escuela con heridas visibles y le confesó a su maestra el calvario que padecía. Paralelamente, su tío —que convive en la misma vivienda— advirtió al pequeño llorando y le relató entre sollozos que su madre había salido a la iglesia después de golpearlo. Fue él quien decidió grabar parte de las agresiones y presentar la denuncia ante la policía.

El menor fue examinado por personal médico, que constató marcas en gran parte del cuerpo compatibles con golpes de correa. Según el testimonio del tío, las golpizas eran frecuentes y habían transformado la vida del niño en un continuo infierno.

La situación judicial

La mujer fue imputada por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas” y, por disposición de la Justicia, permanecerá detenida al menos 15 días mientras avanza la investigación.

El caso generó un profundo repudio en la comunidad santiagueña, no solo por la brutalidad de los hechos sino también por la condición de catequista de la acusada, lo que añadió un matiz de desconcierto e indignación social.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una catequista fue detenida por golpear a su hijo de 8 años.

¿Quién la denunció? Su propio hermano informó a la policía sobre el maltrato.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Se relatan en el contexto actual y llevaron a la detención reciente de la mujer.

¿Dónde ocurrió? En Santiago del Estero, Argentina.

¿Cómo se enteró la policía? A través del testimonio del tío del niño, quien lo encontró llorando.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho