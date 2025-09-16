En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Hombre hallado muerto en un centro de jubilados de Mar del Plata

Se sospecha que el hombre habría ingresado con fines delictivos.

16/09/2025 | 10:42Redacción Cadena 3

FOTO: Hombre hallado muerto en un centro de jubilados de Mar del Plata

Un hombre fue hallado muerto dentro de un centro de jubilados de la zona norte de la ciudad costera de Mar del Plata, en el patrio trasero del lugar.

El hecho ocurrió en la mañana del martes y es investigado en estos momentos por la Policía que encontró el cuerpo en el Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos”, ubicado en las calles Urquía y Kraglievich, a pocas cuadras de la costa.

Según la información aportada por el portal 0223, el hombre estaba a pocos metros una de las ventanas y alrededor de él había vidrios rotos, por lo que se sospecha que habría ingresado con el objetivo de robar.

Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.

Finalmente, esta causa está a cargo del fiscal Carlos Russo y trabajan en el lugar efectivos de la comisaría decimoquinta con el acompañamiento de la Policía Científica.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Mar del Plata? Un hombre fue hallado muerto en el centro de jubilados “Siempre Juntos”.

¿Quién investiga el caso? Lo investiga el fiscal Carlos Russo con la comisaría decimoquinta y la Policía Científica.

¿Dónde se encontró el cuerpo? En el patrio trasero del centro de jubilados, ubicado en Urquía y Kraglievich.

¿Cuándo tuvo lugar el hallazgo? La mañana del martes 16 de septiembre de 2025.

¿Cuál es la posible causa de muerte? Se sospecha que tenía una herida de bala, relacionado con un intento de robo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho