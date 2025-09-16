Hombre hallado muerto en un centro de jubilados de Mar del Plata
Se sospecha que el hombre habría ingresado con fines delictivos.
16/09/2025 | 10:42Redacción Cadena 3
FOTO: Hombre hallado muerto en un centro de jubilados de Mar del Plata
Un hombre fue hallado muerto dentro de un centro de jubilados de la zona norte de la ciudad costera de Mar del Plata, en el patrio trasero del lugar.
El hecho ocurrió en la mañana del martes y es investigado en estos momentos por la Policía que encontró el cuerpo en el Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos”, ubicado en las calles Urquía y Kraglievich, a pocas cuadras de la costa.
Según la información aportada por el portal 0223, el hombre estaba a pocos metros una de las ventanas y alrededor de él había vidrios rotos, por lo que se sospecha que habría ingresado con el objetivo de robar.
Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.
Finalmente, esta causa está a cargo del fiscal Carlos Russo y trabajan en el lugar efectivos de la comisaría decimoquinta con el acompañamiento de la Policía Científica.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Mar del Plata? Un hombre fue hallado muerto en el centro de jubilados “Siempre Juntos”.
¿Quién investiga el caso? Lo investiga el fiscal Carlos Russo con la comisaría decimoquinta y la Policía Científica.
¿Dónde se encontró el cuerpo? En el patrio trasero del centro de jubilados, ubicado en Urquía y Kraglievich.
¿Cuándo tuvo lugar el hallazgo? La mañana del martes 16 de septiembre de 2025.
¿Cuál es la posible causa de muerte? Se sospecha que tenía una herida de bala, relacionado con un intento de robo.
[Fuente: Noticias Argentinas]