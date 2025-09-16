FOTO: Hombre hallado muerto en un centro de jubilados de Mar del Plata

Un hombre fue hallado muerto dentro de un centro de jubilados de la zona norte de la ciudad costera de Mar del Plata, en el patrio trasero del lugar.

El hecho ocurrió en la mañana del martes y es investigado en estos momentos por la Policía que encontró el cuerpo en el Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos”, ubicado en las calles Urquía y Kraglievich, a pocas cuadras de la costa.

Según la información aportada por el portal 0223, el hombre estaba a pocos metros una de las ventanas y alrededor de él había vidrios rotos, por lo que se sospecha que habría ingresado con el objetivo de robar.

Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.

Finalmente, esta causa está a cargo del fiscal Carlos Russo y trabajan en el lugar efectivos de la comisaría decimoquinta con el acompañamiento de la Policía Científica.