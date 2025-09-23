Grandes historias en la edición 2025 de Experiencia Endeavor Rosario

El jueves 25 de septiembre, desde las 8.30 y hasta las 18 h el Salón Metropolitano del Alto Rosario será sede de una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario, el evento que reúne a emprendedores, inversores y líderes del ecosistema para compartir aprendizajes, inspirar y generar conexiones de alto valor.

Durante la jornada, los asistentes podrán escuchar a referentes que están transformando industrias en Argentina y el mundo. Entre los speakers destacados estarán:

- Alejandro Larosa, Cofundador y CEO de Fyo, Director ejecutivo de Amauta, Biond Agro y Presidente de Agrofy

- Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube LATAM, plataforma de e-commerce.

- Mariano Saenz, cofundador y CEO de Winclap, especializada en soluciones de growth marketing que ayuda a las marcas a transformar la forma en que atraen, adquieren, retienen y monetizan a los usuarios.

- Facundo Díaz, fundador y CEO de /q99, startup argentina que desarrolla una plataforma para integrar la información de las empresas con la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica.

- Fredi Vivas, fundador y CEO de RockingData, compañía de inteligencia artificial y análisis de datos.

- Julieta Porta, cofundadora y CEO de SphereBio, startup biotecnológica que desarrolla una plataforma de entrega intracelular de primera clase para vacunas personalizadas contra el cáncer.

- Ignacio Imaz, cofundador y CEO de Cruci, líderes en juegos de plaza, parques acuáticos y mobiliario urbano.

- Stephanie Demner & Agustina Casal, cofundadoras de Serendipity, marca de maquillaje y skincare.

- Sam Trottier & Hernán Regiardo, cofundadores de Cósmico, el emprendimiento argentino que revolucionó las redes con su yerba y mate cocido viral.

Además, habrá un panel sobre transformación digital del agro moderado por Bernardo Milesy, fundador y managing partner de GLOCAL LatAm, aceleradora de startups AgriFoodTech con:

- Juan Manuel Baruffaldi, cofundador y CEO de DeepAgro, pioneros en inteligencia artificial para el agro.

- Nicolás Larrandart, cofundador y CTO de Auravant, agtech de agricultura digital.

- Fernando Martínez de Hoz, cofundador de Zoomagri, startup que busca revolucionar las cadenas agroindustriales vía procesamiento de imágenes e inteligencia artificial.

En simultáneo se desarrollarán capacitaciones en distintas temáticas:

- Workshop Cómo potenciar tu marca personal con IA a cargo de Yuliana Bustamante, Directora de Comunicación & Marketing de Endeavor Argentina

- Workshop Escalá tu emprendimiento vendiendo más y mejor a cargo de Marcelo Rabinovich, Fundador de Emprender América

- Masterclass Más allá de una tienda online: llevá tu negocio al siguiente nivel con Tiendanube a cargo de Patricio Casella, Coordinador de Eventos & Educación de Tiendanube

También habrá espacios pensados para potenciar la experiencia:

- Endeavor Mentors: Mentorías grupales con especialistas de la red Endeavor en temas de marketing, finanzas, legales, sostenibilidad, estrategia y más.

- Club del Pitch: Emprendedores presentando sus proyectos frente a un jurado que dará feedback en vivo.

- Networking Party: Un cierre con música, encuentros y oportunidades para conectar en un ambiente distendido.

Cómo participar

La Experiencia Endeavor Rosario es una ocasión para ampliar la red de contactos, inspirarse con historias reales y descubrir herramientas para hacer crecer un emprendimiento.

Las entradas para el jueves 25 de septiembre pueden adquirirse en www.endeavor.org.ar. Más información en Instagram @endeavorrosario

Sobre Endeavor

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores. Creemos en el poder que tienen estos emprendedores para transformar la economía y generar desarrollo económico.

En Argentina estamos presentes desde 1998 y, además, trabajamos para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa de este camino e iniciativas de inspiración y capacitación.