FOTO: Extraditaron desde Paraguay a un hombre por el presunto abuso sexual de su hija

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue extraditado desde su país natal a la Argentina en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de su hija y corrupción de menores.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el sospechoso de 54 años habría atacado a la niña entre 2021 y 2024, motivo por el que el Juzgado de Garantías Nº5 de La Matanza solicitó la captura internacional e Interpol emitió una Circular de Índice Roja.

Los uniformados de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo la pesquisa correspondiente con el objetivo de identificar al imputado y la Oficina Central Nacional (OCN) Asunción ofreció datos relevantes que constataron que se hallaba oculto en el país limítrofe junto a su familia.

Los agentes pidieron ayuda a la Policía Nacional de Paraguay, que encontraron y detuvieron al implicado, al tiempo que una comisión especial de Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a Asunción para concretar el traslado hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.