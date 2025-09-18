Extraditaron desde Paraguay a un hombre por el presunto abuso sexual de su hija
El sospechoso se encontraba prófugo desde 2024.
18/09/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Extraditaron desde Paraguay a un hombre por el presunto abuso sexual de su hija
Un hombre de nacionalidad paraguaya fue extraditado desde su país natal a la Argentina en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de su hija y corrupción de menores.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el sospechoso de 54 años habría atacado a la niña entre 2021 y 2024, motivo por el que el Juzgado de Garantías Nº5 de La Matanza solicitó la captura internacional e Interpol emitió una Circular de Índice Roja.
Los uniformados de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo la pesquisa correspondiente con el objetivo de identificar al imputado y la Oficina Central Nacional (OCN) Asunción ofreció datos relevantes que constataron que se hallaba oculto en el país limítrofe junto a su familia.
Los agentes pidieron ayuda a la Policía Nacional de Paraguay, que encontraron y detuvieron al implicado, al tiempo que una comisión especial de Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA viajó a Asunción para concretar el traslado hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
Lectura rápida
¿Quién fue extraditado? Un hombre de nacionalidad paraguaya, sospechoso de abuso sexual.
¿Por qué fue extraditado? Por el presunto abuso sexual en perjuicio de su hija y corrupción de menores.
¿Cuándo ocurrió el abuso? Según las denuncias, los ataques habrían ocurrido entre 2021 y 2024.
¿Cómo se logró la extradición? Interpol emitió una Circular de Índice Roja y se solicitó ayuda a la Policía Nacional de Paraguay.
¿Qué organismo realizó la pesquisa? La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]