Estudiantes de la UTN marchan en defensa de la universidad pública en Rosario

FOTO: La movilización afectó el tránsito en varias calles del centro de la ciudad.

En la tarde de este miércoles, la ciudad de Rosario se vio atravesada por la movilización de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quienes partieron desde la sede ubicada en Zeballos y Entre Ríos para confluir en la Plaza San Martín. La concentración está prevista para las 16 horas, mientras que la marcha iniciará a las 17, en el marco de la movilización federal en defensa de la universidad pública.

Los referentes estudiantiles que participan de la marcha explicaron que la movilización busca exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada por ambas cámaras del Congreso, y repudiar el recorte presupuestario de casi 4.3 billones de pesos incluido en el presupuesto nacional. “Exigimos que la universidad sea cuidada y que el derecho a la educación pública, que tanto esfuerzo costó conquistar, sea defendido por toda la sociedad”, señalaron los jóvenes al móvil de Cadena 3 Rosario.

Las pancartas que acompañan la movilización reflejan las consignas centrales de la jornada: “Sin educación pública no hay futuro” y “Construyamos juntos una universidad abierta para el pueblo”. La convocatoria se inscribe en el marco de una jornada nacional, donde diversas universidades públicas de todo el país expresan su preocupación por los recortes y reclaman un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo superior.