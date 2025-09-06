En vivo

Emanuel Anezín

Argentina

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Este domingo habrá un eclipse y Luna de Sangre: cómo observarlo desde Argentina

Miles de personas podrán seguir este domingo el eclipse lunar total, donde la Luna se teñirá de rojo, en Argentina y online para quienes no puedan verla a simple vista.

06/09/2025 | 18:49

FOTO: Este domingo habrá un eclipse lunar y una Luna de Sangre: cómo observarlo

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo será escenario de un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre, uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año. Este será el segundo y último eclipse lunar de 2025, y representa una oportunidad única para los amantes de la astronomía y los curiosos que deseen observar cómo la Luna adquiere un intenso color rojizo.

Qué es un eclipse lunar total

Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna llena pasa a través de la sombra de la Tierra. Durante la fase total, la Luna se desplaza por la umbra terrestre, y la luz solar que atraviesa la atmósfera se dispersa. Los colores de onda corta, como el azul y el violeta, se dispersan, mientras que los de onda larga, como el rojo y el naranja, iluminan la superficie lunar, otorgándole su característico tono rojizo. De ahí su nombre popular: Luna de Sangre. La intensidad del color también depende de la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Horarios del eclipse en Argentina

El eclipse lunar total se extenderá durante 5 horas y 27 minutos, y su fase total durará 1 hora y 22 minutos. Las fases del evento según la hora local argentina y hora universal (TU) serán:

12:28 (15:28 TU) – Comienza el eclipse penumbral

13:27 (16:27 TU) – Inicia el eclipse parcial

14:30 (17:30 TU) – Arranca la fase total

15:11 (18:11 TU) – Máximo del eclipse

15:52 (18:52 TU) – Termina la fase total

16:56 (19:56 TU) – Concluye el eclipse parcial

17:55 (20:55 TU) – Finaliza el eclipse penumbral

En esta ocasión, en Argentina no será posible observarlo a simple vista, ya que la Luna no estará sobre el horizonte durante las fases visibles. Sin embargo, se podrá seguir en vivo y en directo por internet, mediante transmisiones minuto a minuto.

¿Cómo ver por internet el eclipse lunar?

El portal especializado Time and Date iniciará su transmisión en vivo a las 16:00 UTC (tiempo universal coordinado). Esta mostrará la observación del eclipse desde distintos puntos de la Tierra.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

A su vez, el canal de YouTube Virtual Telescope Project, dirigida por el astrofísico Gianluca Masi, mostrará en directo la visibilidad del eclipse desde Roma, Italia, a partir de las 17:45 UTC.

Dónde se podrá ver el eclipse

El hemisferio oriental será privilegiado para disfrutar del evento. El eclipse será visible en:

Europa y África

Japón y el resto de Asia

Australia y Nueva Zelanda

Extremo oeste de América del Norte y extremo este de América del Sur

Océanos Pacífico, Atlántico e Índico

Ártico y Antártida

Se calcula que 7.030 millones de personas podrán observar al menos la fase total del eclipse, mientras que 4.900 millones podrán disfrutarlo en su totalidad, desde el inicio hasta el final.

Este fenómeno astronómico combina ciencia y belleza, ofreciendo un espectáculo que cautiva tanto a expertos como a quienes simplemente buscan maravillarse con la naturaleza y el universo.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno astronómico ocurrirá el 7 de septiembre de 2025? Un eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre.

¿Cuánto durará el eclipse lunar total? Se extenderá durante 5 horas y 27 minutos, con una fase total de 1 hora y 22 minutos.

¿Dónde será visible el eclipse lunar total? En el hemisferio oriental, incluyendo Europa, África, Japón, Australia y partes de América del Norte y del Sur.

¿Cómo se podrá observar el eclipse en Argentina? No será visible a simple vista, pero se podrá seguir en vivo por internet.

¿Cuántas personas podrán observar el eclipse? Se estima que 7.030 millones podrán ver al menos la fase total y 4.900 millones disfrutarán del evento completo.

