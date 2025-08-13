Entre pantallas y juegos al aire libre: así pasan su tiempo libre los chicos
Un relevamiento de Argentinos por la Educación revela que la mayoría de los alumnos de primaria pasa gran parte de su tiempo libre frente a las pantallas, aunque las actividades físicas, artísticas y sociales todavía ocupan un lugar importante.
13/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: El tiempo en pantalla, un problema infantil.
En la antesala del Día del Niño, un relevamiento de Argentinos por la Educación revela cómo distribuyen su tiempo libre los estudiantes de primaria en el país, y confirma un creciente protagonismo de las pantallas en la vida cotidiana.
Según el informe, basado en las respuestas de alumnos de 3° y 6° grado a los cuestionarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, el 89% de los estudiantes de 6° grado utiliza redes sociales en su tiempo libre, mientras que el 87% mira series, películas o videos y el 68% juega en formato digital. Un dato llamativo es que cuatro de cada diez crean contenido para redes sociales.
/Inicio Código Embebido/
FOTO: Qué hacen los chicos en su tiempo libre.
/Fin Código Embebido/
A pesar de esta marcada presencia digital, las actividades físicas y artísticas siguen ocupando un espacio relevante: el 85% realiza deportes, juegos al aire libre o prácticas artísticas, y el 81% se reúne con amigos.
/Inicio Código Embebido/
FOTO: Qué hacen los chicos en su tiempo libre.
/Fin Código Embebido/
Sin embargo, hay indicadores que alertan sobre cambios de hábitos.
Solo el 35% de los alumnos de 6° grado estudia idiomas y el 46% lee libros fuera de la escuela, frente al 61% que lo hacía en 2018.
“El incremento del acceso a contenidos y recursos digitales por parte de la infancia se vive como un hecho ineludible (…) Pocas veces ese acceso se corresponde con una adecuada supervisión parental, aun cuando a edades cada vez más tempranas se accede a esos recursos, tan potentes como riesgosos para el desarrollo”, advirtió Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
En los alumnos de 3° grado, el patrón cambia levemente: el 91% mira dibujos, series o películas, el 80% juega al aire libre y el 42% lee cómics, mientras que entre un 22% y un 26% participa en talleres de arte, música o baile.
Para Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora de Proyecto E, “el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar: es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo. (…) Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir. Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas que los enriquezcan”.
El estudio confirma que, aunque las pantallas dominan el tiempo libre, las actividades tradicionales y el contacto social siguen resistiendo.
El desafío, coinciden los especialistas, es equilibrar el acceso a la tecnología con experiencias que estimulen la creatividad, el movimiento y la interacción cara a cara.
Lectura rápida
¿Qué revela el informe de Argentinos por la Educación? Muestra cómo los estudiantes de primaria distribuyen su tiempo libre, destacando el uso de pantallas.
¿Quiénes participaron en el relevamiento? Alumnos de 3° y 6° grado de las Pruebas Aprender 2024 y 2023.
¿Cuándo se realizó el estudio? Se basa en las respuestas de los alumnos en los años 2023 y 2024.
¿Dónde se lleva a cabo este fenómeno? En escuelas primarias de todo el país.
¿Cómo afecta el uso de pantallas a los niños? Aumenta el tiempo en redes sociales y disminuye la lectura y el estudio de idiomas.
¿Por qué es importante equilibrar el acceso a la tecnología? Para fomentar la creatividad, el movimiento y la interacción social entre los niños.