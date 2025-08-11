En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Dispositivos

Por qué se recomienda no darles pantallas a niños hasta los tres años

POR LILIANA GONZÁLEZ.

11/08/2025 | 12:28Redacción Cadena 3

FOTO: Por qué se recomienda no darles pantallas a niños hasta los tres años.

  1.

    Audio. Por qué se recomienda no darles pantallas a niños hasta los tres años

    Dispositivos

    Episodios

La irrupción de las pantallas en la vida cotidiana transformó hábitos familiares, educativos y sociales. Su uso temprano en la infancia puede tener consecuencias graves en el desarrollo.

Hoy vemos suicidios infantiles, depresión en la infancia y epidemias de chicos con dislexia o hiperactividad. 

La advertencia no es nueva, pero se fortalece con el tiempo. No lo digo yo: lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo sostienen neurólogos y pediatras de todo el mundo. En un principio, las recomendaciones indicaban evitar pantallas hasta los dos años. Ahora, las pautas se han endurecido: la Sociedad Española de Pediatría sugiere postergar el contacto hasta los seis años.

Aunque esta última meta puede ser difícil de cumplir, la realidad es que los bebés no tienen ninguna necesidad de acceder a estos dispositivos.  Es por eso que se precisa de un cambio cultural en los adultos: al llegar a casa, guardar el celular en un cajón.

La razón de esta cautela radica en el impacto sobre el mundo simbólico, clave para todos los aprendizajes. Destruimos el aparato simbólico de los chicos cuando les damos pantallas antes de tiempo.

En un escenario donde los dispositivos electrónicos son omnipresentes, el desafío parece ser recuperar espacios libres de tecnología para que la infancia se desarrolle con vínculos reales, juego creativo y estimulación natural.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho