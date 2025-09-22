En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Encuentran en Córdoba al joven uruguayo que era buscado por Interpol

Bryan Mathías Espínola, de 27 años, fue hallado desorientado a unos 30 kilómetros de Río Primero. Ya se reunió con su familia. 

22/09/2025 | 08:54Redacción Cadena 3

FOTO: Bryan Mathías Espínola

La Policía de Córdoba logró este domingo un exitoso operativo que culminó con la localización de Bryan Mathías Espínola Olivieri, el joven uruguayo de 27 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de septiembre. 

Fue encontrado en una zona rural de Capilla de la Merced, a unos 30 kilómetros de Río Primero y casi 100 kilómetros de la capital cordobesa, tras un despliegue policial que involucró a más de 100 efectivos.

Espínola había llegado a Córdoba el 6 de septiembre en busca de una oportunidad laboral, contactado por una persona local. El 9 de septiembre comunicó a su familia que regresaría a Montevideo, pero desde ese momento se perdió todo contacto con él. 

Preocupados por su silencio, sus familiares viajaron a Córdoba y el 15 de septiembre radicaron una denuncia en la Unidad Judicial N°4, dependiente de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo del Dr. Ernesto De Aragón.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un operativo de gran envergadura

La búsqueda se activó inmediatamente bajo la coordinación del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Las tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, domos, testimonios y un minucioso rastreo en el lugar donde el joven se había hospedado.

El domingo por la mañana, alrededor de las 08:30, un operativo de gran escala movilizó a efectivos de la División DUAR, la Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, el SEOM, la División Canes, Caballería y otras unidades tácticas. Como resultado, Bryan fue localizado en una zona rural, visiblemente desorientado y con signos de debilidad física.

Reencuentro con su familia

Tras ser resguardado, el joven fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde recibió atención médica y contención psicológica. En un emotivo momento, Bryan se reunió con su padre, Roberto, y sus hermanos, Robert y Juan, quienes lo esperaban con gran alivio. El operativo contó con la presencia del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Antonio Urquiza, y otras autoridades, quienes destacaron el trabajo conjunto de las fuerzas policiales.

La Policía de Córdoba continúa investigando las circunstancias que rodearon la desaparición de Espínola para esclarecer los hechos. Por el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las condiciones en las que fue encontrado el joven, priorizando su recuperación y la privacidad de la familia.

Este caso resalta la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la respuesta inmediata ante denuncias de personas desaparecidas, logrando un desenlace positivo que trajo alivio a una familia desesperada.

Lectura rápida

¿Quién fue encontrado por la Policía de Córdoba?
Bryan Mathías Espínola Olivieri, un joven uruguayo de 27 años.

¿Cuándo fue reportada su desaparición?
El 9 de septiembre.

¿Dónde fue localizado Espínola?
En una zona rural de Capilla de la Merced, a 30 kilómetros de Río Primero.

¿Cómo se llevó a cabo la búsqueda?
A través de un operativo que involucró más de 100 efectivos y análisis de cámaras de seguridad.

¿Por qué es importante este caso?
Resalta la coordinación entre fuerzas de seguridad y la respuesta inmediata ante denuncias de personas desaparecidas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho