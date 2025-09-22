Encuentran en Córdoba al joven uruguayo que era buscado por Interpol

La Policía de Córdoba logró este domingo un exitoso operativo que culminó con la localización de Bryan Mathías Espínola Olivieri, el joven uruguayo de 27 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 9 de septiembre.

Fue encontrado en una zona rural de Capilla de la Merced, a unos 30 kilómetros de Río Primero y casi 100 kilómetros de la capital cordobesa, tras un despliegue policial que involucró a más de 100 efectivos.

Espínola había llegado a Córdoba el 6 de septiembre en busca de una oportunidad laboral, contactado por una persona local. El 9 de septiembre comunicó a su familia que regresaría a Montevideo, pero desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Preocupados por su silencio, sus familiares viajaron a Córdoba y el 15 de septiembre radicaron una denuncia en la Unidad Judicial N°4, dependiente de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo del Dr. Ernesto De Aragón.

?? ¡Apareció Bryan Mathías Espínola Olivieri!



? El joven uruguayo de 27 años, que era intensamente buscado desde el 9 de septiembre, fue hallado en buen estado de salud en zona rural de Capilla de la Merced, luego de un importante operativo.



— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 22, 2025

Un operativo de gran envergadura

La búsqueda se activó inmediatamente bajo la coordinación del Departamento de Protección de Personas de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Las tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, domos, testimonios y un minucioso rastreo en el lugar donde el joven se había hospedado.

El domingo por la mañana, alrededor de las 08:30, un operativo de gran escala movilizó a efectivos de la División DUAR, la Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Primero, el SEOM, la División Canes, Caballería y otras unidades tácticas. Como resultado, Bryan fue localizado en una zona rural, visiblemente desorientado y con signos de debilidad física.

Reencuentro con su familia

Tras ser resguardado, el joven fue trasladado a la Jefatura de Policía, donde recibió atención médica y contención psicológica. En un emotivo momento, Bryan se reunió con su padre, Roberto, y sus hermanos, Robert y Juan, quienes lo esperaban con gran alivio. El operativo contó con la presencia del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de Policía, Crio. Gral. Antonio Urquiza, y otras autoridades, quienes destacaron el trabajo conjunto de las fuerzas policiales.

La Policía de Córdoba continúa investigando las circunstancias que rodearon la desaparición de Espínola para esclarecer los hechos. Por el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las condiciones en las que fue encontrado el joven, priorizando su recuperación y la privacidad de la familia.

Este caso resalta la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y la respuesta inmediata ante denuncias de personas desaparecidas, logrando un desenlace positivo que trajo alivio a una familia desesperada.