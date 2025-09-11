En vivo

Elecciones legislativas: advierten por la circulación de un mail fraudulento

La Secretaría Electoral Distrito Córdoba emitió un comunicado alertando por un correo trucho que debe ser ignorado y eliminado de inmediato. En la nota, el detalle.

11/09/2025 | 15:31Redacción Cadena 3

FOTO: Advierten por una estafa con un mail trucho vinculado a la Secretaría Electoral.

La Secretaría Electoral Distrito Córdoba emitió un comunicado alertando a la ciudadanía sobre la circulación de un correo electrónico fraudulento proveniente de la dirección "infoelectoralargentina" (n104176@elecciones-go). 

Este mail, que no está vinculado a la Secretaría, debe ser ignorado y eliminado de inmediato, ya que podría intentar obtener datos personales como cuentas, PIN o alias.

La Secretaría Electoral aclaró que no solicita información personal a través de correos electrónicos y recomendó a la población verificar siempre la información en fuentes oficiales. 

Para ello, puso a disposición su página oficial (clic acá) donde se puede acceder a sus perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y WhatsApp al 3516456313), todos bajo el usuario @secretariaelectoralcordoba.

La Secretaría remarcó que la mejor manera de combatir la desinformación es consultar canales oficiales, especialmente de cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre.

