El Gobierno negocia con gobernadores aliados: descartan una convocatoria amplia

El Gobierno activó las negociaciones cara a cara con los gobernadores aliados y descartó la opción de una convocatoria ampliada. El Ejecutivo recibió a los mandatarios provinciales Leandro Zdero de Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Además, tiene previsto convocar en los próximos días a Claudio Poggi de San Luis y Marcelo Orrego de San Juan.

Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior, asumió la responsabilidad del diálogo por parte de la Nación. Catalán mantuvo las mismas herramientas que utilizaba como vicejefe de gabinete de Interior en la gestión de Guillermo Francos, incluyendo la habilitación del envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La principal diferencia fue su presencia en las reuniones y en el chat del gabinete.

Otro interlocutor clave en la mesa política fue Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Menem recibió a Zdero en su despacho y mantuvo conversaciones recientes con otros gobernadores, como Gustavo Valdés de Corrientes. En la Casa Rosada se descartaron acercamientos con los mandatarios dialoguistas que competirían contra La Libertad Avanza en las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre. Entre estos se encontraban Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, Raúl Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta.

Desde el Gobierno se afirmó que "no hay nada que discutir" con aquellos que competirían por el voto. Sin embargo, el Ejecutivo mostró disposición para negociar concesiones en la entrega de fondos a las provincias para acercar posiciones con los mandatarios dialoguistas. A pesar de esto, se insistió en que se vetaría la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los jefes provinciales.

Para fortalecer la mesa de negociación, el Gobierno incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo. Se plantearon también detalles sobre el Presupuesto 2026, que se enviará al Congreso el próximo lunes.

Previo a esto, el presidente Javier Milei planea hablar en cadena nacional para profundizar sobre las asignaciones del nuevo borrador. En la Casa Rosada se consideró urgente la aprobación de una nueva partida debido a un conflicto relacionado con la administración financiera.

Las autoridades gubernamentales pusieron énfasis en la necesidad de prorrogar el presupuesto de 2023, ya que aseguraron que se agotaría en pocos meses debido a la inflación acumulada si se ejecutaba. "Esta vez necesitamos que se apruebe sí o sí. No hay mucho margen", afirmaron desde el Ejecutivo.

Según informó TN, los equipos técnicos del Ministerio de Economía proyectaron una caída del -1,7% en la recaudación para el segundo semestre de 2025. Esta disminución se atribuye a la baja de impuestos, como las retenciones. La composición del presupuesto actual incluía una distribución de fondos para subsidios a la energía (4,6%), fondos para universidades (3,8%) y subsidios al transporte (1,8%).

