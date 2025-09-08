Llaryora: "Es imposible sostener la macro sin una microeconomía funcionando"

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a los resultados adversos que obtuvo el Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses y, sin nombrar directamente a Javier Milei, pidió "de manera urgente que Argentina vuelva a entender que es imposible sostener un programa macroeconómico sin la microeconomía funcionando".

Lo hizo en el marco de la presentación de la segunda parte del programa Empleo+26, con el que el Gobierno provincial busca impulsar la creación de 10.000 puestos de trabajo.

Llaryora señaló que "desde hace tiempo la Argentina va de un lado al otro, sin sensatez, sin sentido común". Y destacó que el Gobierno provincial "se distingue por tener una posición de centro, de no agresión y de no ponerse a los extremos de ninguna corriente".

"Lo difícil es conducir, es liderar un proceso de sentido común, como lo hacen los países desarrollados, los países que crecen, que mejoran la calidad de vida de sus poblaciones", remarcó.

Y añadió: "Necesitamos de manera urgente que Argentina vuelva a entender que es imposible sostener un programa macroeconómico sin la microeconomía funcionando. No se vuelve socialmente sustentable si el plan no tiene futuro, si no hay trabajo, si no hay producción, si no gira la rueda de la economía. Gobernar es generar trabajo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobernador subrayó: "Hoy tenemos una grieta que separa a la Argentina, donde se insultan unos con otros. Y esa agresión nos lleva de un barquinazo a otro, sin encontrar una solución. La fortaleza está en la construcción del diálogo, está en la tolerancia, está en poder construir mesas para lograr acuerdos y así generar una Argentina mejor".

El objetivo del programa Empleo+26 es crear trabajo genuino con prioridad para quienes superen los 26 años que estén desempleados o con trabajo no registrado y para las personas que vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial – PIT).

La iniciativa forma parte de una alianza entre el Estado provincial y las cámaras empresariales, entidades sindicales, cooperativas y mutuales, municipios y comunas para generar oportunidades, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico.

Se garantizará el 5% a la población con Certificado Único de Discapacidad y trasplantados y el 5% a personas en situación de alta vulnerabilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La iniciativa ofrece dos modalidades de incorporación:

-Práctica Laboral

El cupo es de 5.000 beneficiarios, seleccionados a través de un sorteo por Lotería de Córdoba. Se trata de un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado. Incluye capacitaciones específicas diseñadas por cada firma y talleres certificados a través del Campus Córdoba.

Los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y la empresa.

En el caso de las personas que superen los 45 años y que vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, ingresarán de manera directa y el aporte estatal se incrementa en un 20%.

Los participantes de dicha modalidad cuentan con acceso al Boleto Obrero Social (BOS), lo que facilita su movilidad y permanencia en el empleo. Luego de esta capacitación tendrán la posibilidad de incorporarse bajo la modalidad Relación de dependencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-Relación de dependencia

El cupo es de 5.000 beneficiarios, con incorporación efectiva al plantel laboral, con remuneración según convenio colectivo.

La Provincia otorga a la empresa un aporte equivalente a 1 SMVM por cada trabajador incorporado.

En el caso de beneficiarios mayores de 45 años o residentes en zonas del Programa de Inserción Territorial (PIT), el aporte provincial asciende a 1,5 SMVM.

Las inscripciones para postulantes y empresas serán vía Ciudadano Digital y estarán abiertas hasta el 17 de octubre de 2025.

Informe de Fernando Barrionuevo.