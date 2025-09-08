Lucas Romero: "El mercado quiere saber si Milei tiene sostenibilidad política"

El analista político Lucas Romero analizó la situación política del presidente Javier Milei tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que significaron un duro golpe para el Gobierno nacional.

Romero destacó que el resultado de esta elección invita a reflexionar sobre la debilidad estructural del Presidente, marcada por su origen político frágil.

"Este es un presidente que surge de una debilidad extrema, por su fortaleza legislativa, pero además porque no tenía una estructura partidaria, no tenía un equipo de gobierno, contaba solamente con dos diputados", señaló Romero a Cadena 3.

Según el analista, Milei era el único candidato presidencial en 2023 que, además del problema económico, enfrentaba un desafío político significativo, agravado por su falta de experiencia para resolverlo. "Milei nos tenía que explicar, además de qué es lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer", afirmó.

Romero subrayó que el presidente cumplió menos del 25% de lo prometido en su plataforma de La Libertad Avanza, atribuyéndolo a una falta de capacidad, vocación y predisposición para dialogar con otros actores políticos. "El 55,7% de la gente que lo votó el 19 de noviembre del 2023 no le otorgaba legitimidad para gobernar solo", remarcó, destacando que Milei es el presidente con menos leyes aprobadas en su primer año de mandato y que, en el actual período parlamentario, no logró sancionar ninguna.

El analista expresó preocupación porque el Gobierno parece haber minimizado el aspecto político de su gestión, especialmente en relación con la económica. "El mercado no está queriendo saber qué es lo que quiere hacer Milei, está queriendo saber si Milei va a poder hacerlo, si hay sostenibilidad política", explicó, señalando que esta falta de solidez política se refleja en la dificultad para bajar el riesgo país.

Sobre el resultado de ayer en Buenos Aires, Romero lo calificó como "inquietante" porque pone en duda dos activos clave que tenía Milei al asumir en diciembre de 2023: una mayor paciencia social y una oposición fragmentada. "Parecía disponer de una mayor paciencia social, la gente estaba tan enojada que dijo 'vamos a soportar el dolor'", comentó.

Sin embargo, advirtió que este resultado sugiere que la paciencia social podría estar agotándose y que el peronismo, principal actor opositor, empieza a ordenarse y fortalecerse.

Romero también criticó la estrategia política del gobierno, especialmente tras el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, que, según él, "le vino muy mal" al fomentar un enfoque confrontacional. "Rompió todo el sistema de alianzas con los actores afines, con los actores que podían acordar buena parte del rumbo económico", afirmó, citando como ejemplo la falta de diálogo con Mauricio Macri, un potencial aliado. "No dejó actor sin pelearse: con su vicepresidenta, con funcionarios, con senadores, diputados, medios, periodistas, la iglesia, gobernadores, presidentes de la región", enumeró.

Según indicó Romero, Milei no demostró predisposición para el diálogo, lo que agrava su situación de minoría parlamentaria. "Podrían ser las mejores ideas, pero necesitaba darle solidez política, que es lo que el mercado le está pidiendo", insistió.

Finalmente, Romero planteó que Milei enfrenta un desafío crucial de cara a las elecciones de octubre. "Todavía tiene el margen para mostrar un resultado positivo, victorioso a nivel nacional, fortalecerse y recomponer estos errores en materia política", señaló.

Sin embargo, expresó dudas sobre si Milei tiene la vocación para un cambio en su estilo político, dado su liderazgo caracterizado por inflexibilidad y conflictos internos. "Nunca ha sido Milei alguien que transmita que lidera su equipo de gobierno", afirmó, destacando las internas dentro del reducido círculo de confianza del presidente.

"Si el Presidente no garantiza condiciones políticas mínimas, es muy difícil pensar que el rumbo económico pueda llegar a un puerto", concluyó el analista.

Entrevista de Rodolfo Barili.