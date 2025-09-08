Casado cargó contra Karina Milei y pidió al Gobierno "rectificar el rumbo"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, expresó su preocupación por las decisiones políticas de La Libertad Avanza. En un tono crítico pero constructivo, Casado se refirió a su frustrado intento de afiliarse al partido y señaló falencias en la estrategia política nacional, haciendo hincapié en la necesidad de un cambio de rumbo.

Casado destacó que las elecciones en la provincia de Buenos Aires y otros comicios son "llamados de atención" para el Gobierno nacional, que debería "ratificar o rectificar el rumbo" en su armado político, especialmente en el interior del país. "Creo que la mayoría de los que acompañamos lo que se viene haciendo a nivel nacional creemos que hace falta una motosierra, pero hay lugares donde no se necesita una motosierra, y esa muñeca política la tiene que tener gente que sepa, para ir leyendo lo que dice el ciudadano de a pie", afirmó.

En un posteo reciente la vicegobernadora escribió: "Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias, destratar a quienes quieren un país mejor también, reciclar lo peor del pasado, no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto".

Al ser consultada sobre qué significaba "reciclar lo peor del pasado", Casado explicó que La Libertad Avanza incorporó a personas vinculadas a "la casta" política, dejando de lado a los jóvenes y nuevos militantes que se sumaron al proyecto con entusiasmo. En particular, señaló a "Lule" Menem, afirmando que "nadie lo votó" para liderar el armado político.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la estrategia política del partido, Casado apuntó a la influencia de Karina Milei, al decir que "Karina tomó esa decisión de escuchar a 'Lule'". Sin embargo, instó a que se escuche más a figuras como Patricia Bullrich, gobernadores y jóvenes que apoyaron el proyecto. "Creo que vamos por ese lugar", añadió, mostrando confianza en que el Gobierno puede corregir su enfoque.

La vicegobernadora también expresó su preocupación por el "destrato" percibido hacia sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad. "Hay lugares donde hay que ir con el bisturí", dijo, refiriéndose a la necesidad de abordar con cuidado problemáticas como la discapacidad, donde, según ella, durante mucho tiempo se otorgaron pensiones sin cumplir requisitos y las prestaciones no fueron correctamente facturadas. En otros casos, afirmó, sí es necesario aplicar "la motosierra", pero siempre con un enfoque que contemple las vulnerabilidades sociales.

En relación con la situación en Mendoza, Casado destacó el orden financiero de la provincia bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Cornejo, con quien mantiene una alianza explícita con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de octubre. "Tenemos una provincia ordenada, sin déficit, que ha reducido la deuda, donde los servicios fundamentales se cumplen de manera adecuada", afirmó, mencionando que Mendoza incluso se ha hecho cargo de obras nacionales, como la reparación de rutas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Casado aclaró que no está afiliada a ningún partido político, ya que, según sus palabras, "no me dejaron" sumarse a La Libertad Avanza debido a los armados políticos que privilegiaron a la "casta".

Sin embargo, enfatizó que no se despega del gobierno de Milei y confía en que puede rectificar el rumbo para evitar un retorno del kirchnerismo, como ocurrió tras el gobierno de Mauricio Macri. "Estamos a tiempo de dar ese volantazo que rectifica el rumbo y que haga las cosas correctamente en este país que necesitamos para nuestros hijos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.