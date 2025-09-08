Un economista dijo qué pasará con el dólar tras la derrota de Milei

La incertidumbre económica en Argentina se agudiza a medida que se acercan las elecciones nacionales de octubre. Gabriel Caamaño, economista y titular de la consultora Outlier, analizó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la situación actual de los mercados y el impacto de los resultados electorales en la economía del país.

Según Caamaño, el mercado se muestra preocupado por el resultado en la provincia de Buenos Aires, lo que podría complicar el tramo hacia las elecciones. “Los activos argentinos venían sufriendo”, señaló, y destacó que “la diferencia porcentual de 14 puntos no se la esperaba nadie”.

En relación al dólar, Caamaño comentó que la dinámica del tipo de cambio se ha visto afectada por presiones que se incrementan. “Ya veníamos con presiones sobre el tipo de cambio hace rato”, indicó, y añade que el Tesoro tuvo que intervenir recientemente vendiendo más de 500 millones de dólares. “Es de esperar que la presión siga al alza”, advirtió.

Respecto a la postura del gobierno, Caamaño consideró que no se esperan anuncios significativos. “Si nada va a cambiar, no tendría que haber anuncios”, afirmó, y subrayó que el gobierno mantiene que los errores fueron políticos, no económicos.

En cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caamaño opinó que el gobierno ya ha dado mucho en la última revisión. “Lo mejor que podría hacer el Fondo es reafirmar la banda en el sentido de que los 14 mil millones que prestó están disponibles para defender el techo de la banda”, sostuvo. Sobre las tasas de interés, el economista anticipó que volverán a subir. “Las tasas van a volver a aquellos picos que vimos en la previa”, pronosticó, y añadió que el próximo mes y medio podría ser complicado en términos de presión cambiaria y altas tasas de interés.

Finalmente, Caamaño mencionó un vencimiento importante este miércoles, señalando que “la primera pregunta en ese sentido es el menú, es qué van a ofrecer”. El economista sugirió que el gobierno podría recurrir a aumentar los encajes, lo que generaría menos crédito para el sector privado en un contexto ya complicado.

Entrevista de Hernán Funes.