Susana Buontempo

Argentina

Susana Buontempo

Rosario

Música

Música

Qué anticipó el JP Morgan sobre el dólar en caso de un triunfo de Fuerza Patria

El banco preveía una victoria o derrota ajustada del Gobierno, pero también había anticipado previsiones en caso de un contundente triunfo de Fuerza Patria.

07/09/2025 | 22:05Redacción Cadena 3

FOTO: JP Morgan proyecta el futuro del dólar tras las elecciones bonaerenses

El contundente triunfo del peronismo, a través de Fuerza Patria, en las elecciones legislativas bonaerenses se asemeja al escenario que JP Morgan había anticipado antes del comicio. En su informe, el banco estadounidense evaluó cómo distintos resultados podían impactar en el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad económica.

JP Morgan contempló dos escenarios: uno de victoria ajustada del kirchnerismo o de La Libertad Avanza, considerado el más probable, que habría reducido la volatilidad política y permitido cierta flexibilización de las tasas reales, con menor presión sobre el tipo de cambio y un impacto fiscal moderado. El otro, una victoria arrolladora del kirchnerismo, implicaría mayores primas de riesgo, un dólar cercano al techo de la banda, drenaje de reservas y tasas reales sostenidas.

El resultado finalmente se ajusta a ese segundo escenario. Según el informe, en este contexto persisten primas políticas elevadas, el tipo de cambio tiende al techo de la banda y las tasas reales se mantienen altas, con impacto sobre la actividad económica y las cuentas fiscales, aunque los mercados y el Gobierno pueden anticipar estrategias para estabilizar la situación.

JP Morgan destacó que la reciente volatilidad respondía más al riesgo político que a fundamentos macroeconómicos: “Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la estabilidad”. Además, señaló que la liberación de controles cambiarios y las variaciones de liquidez habían influido fuertemente sobre el tipo de cambio, obligando al equipo económico a mantener condiciones restrictivas para cumplir su objetivo de desinflación.

Lectura rápida

¿Qué fue lo que ocurrió en las elecciones legislativas bonaerenses?
El peronismo, a través de Fuerza Patria, obtuvo un triunfo contundente.

¿Quién anticipó el resultado electoral y qué evaluó?
JP Morgan anticipó cómo distintos resultados podían impactar en el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad económica.

¿Cuáles son los dos escenarios contemplados por JP Morgan?
Uno de victoria ajustada del kirchnerismo o de La Libertad Avanza y otro de victoria arrolladora del kirchnerismo.

¿Qué implicaciones tiene el triunfo del peronismo según el informe?
Persisten primas políticas elevadas, el tipo de cambio tiende al techo de la banda y las tasas reales se mantienen altas.

¿Qué destacó JP Morgan sobre la volatilidad reciente?
La volatilidad respondía más al riesgo político que a fundamentos macroeconómicos.

