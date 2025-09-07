Milei: “Sufrimos una clara derrota, pero el rumbo del país no se modificará”

FOTO: El jefe de Estado consideró que este resultado el piso de LLA y el techo del PJ.

El presidente Javier Milei afirmó este domingo a la noche que “el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar”, al reconocer la derrota ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo. Vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno”, añadió desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata.

/Inicio Código Embebido/

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

/Fin Código Embebido/

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente apareció acompañado por Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, el vocero Manuel Adorni y el asesor Mario Lugones. También subieron al escenario Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y el armador Sebastián Pareja.

En su discurso, Milei atribuyó el triunfo peronista a “la maquinaria política de 40 años” y sostuvo que el resultado no implicaba un crecimiento ilimitado del kirchnerismo: “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”. Y dejó planteado su horizonte inmediato: “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras reconocer errores políticos, Milei pasó rápidamente a defender su gestión y a reafirmar el rumbo económico. “El camino por el cuál fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, se va a redoblar”, advirtió. Enumeró como logros el equilibrio fiscal, la política cambiaria, la desregulación de la economía y el combate a la inseguridad, y remarcó: “No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación a 200% y la llevó a 20%. No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza”.

El cierre de su discurso dejó un mensaje de continuidad: “Si hemos cometido errores desde lo político los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores. Pero el rumbo no se negocia: no se retrocede ni un milímetro”.

La Libertad Avanza sufrió una derrota por más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria, bajo el liderazgo de Axel Kicillof, se impuso con amplitud. El resultado, que Milei calificó de “revés electoral”, reconfigura el escenario político de cara a las elecciones nacionales de octubre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/